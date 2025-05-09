Пресс-тур в Республику Беларусь #7: Дворец Пусловских – портал в эпоху неоготической роскоши

Эльвира Кадырова, Брестская область, 7 мая 2025 г.

Среди холмов и старинных лип в урочище Меречевщина Брестской области возвышается Коссовский дворцово-парковый комплекс. По праву – это одна из жемчужин белорусских архитектурно-исторических памятников.

Коссовский дворцово-парковый комплекс, известный как дворец Пусловских, является классическим образцом неоготического стиля XIX века.

Дворец Пусловских возвышается на искусственной насыпи, в полутора километрах от Коссово.

Нам уже издали виды его зубчатые башни и стрельчатые окна и тут возникает ощущение, будто машина времени перенесла нас в средневековую сказку.

Строительство дворца началось в 1838 г. и завершилось в 1850 г. Автором проекта выступил польский архитектор Франтишек Ящолд. Впоследствии внутренняя планировка дворца была реконструирована архитектором Владиславом Маркони, интерьеры оформил салонный художник Франтишек Жмурко.

Дворец был сооружен для воеводы Казимира Пусловского и его сына Вандалина. Это настоящий символ роскоши: свыше 100 комнат и каждая с уникальным дизайном.

Согласно историческим сведениям, кирпичи для строительства дворца неоготического стиля были привезены из-за границы, а в сам материал добавляли кровь животных и яйца птиц – для крепкости.

Дворец пережил войны, пожары и десятилетия запустения, но реставрация памятника, длившаяся с 2008 по декабрь 2022 года, вдохнула в него новую жизнь и превратила в популярное туристическое направление.

В «математической» архитектуре дворца – много символизма. В изначальном виде дворец имел 12 башен, символизирующих месяцы года, с четырьмя центральными — май, июнь, июль и август — самыми высокими. Окна во дворце имеют особую систему расположения – каждый зал два с половиной дня в году заливался солнечным светом.

Мы входим в Белый зал, где когда-то устраивали балы, и я представляю, как звучала музыка, шуршали платья…

Дворец — это лишь часть комплекса. У подножия дворцового холма находится еще одна историческая достопримечательность – мемориальный музей-усадьба Тадеуша Костюшко, где в 1746 году родился герой национально-освободительного восстания и борец за независимость США.

Пусловские, будучи поклонниками Костюшко, в 1857 году сами реставрировали эту усадьбу. Таким образом она вошла в единый ансамбль с дворцом.

В правом крыле Коссовского Дворца находится ресторан «Граф Пусловский, в котором наша группа журналистов отобедала в тот день. В меню — щи из свежей капусты, картофель по-деревенски, свежий салат, а на десерт – круассан от французской пекарни-кондитерской.

Для желающих задержаться в сказке подольше, в левом крыле имеется отель «Пусловских». Шесть номеров — от одноместных до люксов — оформлены в стиле XIX века.

Перед уходом оглядываюсь на дворец и леса – захватывает дух. Из глубин истории доносится смех гостей и звон бокалов… Коссовский замок — это не просто место на карте, это портал в эпоху, где роскошь и мечты становились реальностью. ///nCa, 9 мая 2025 г.

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