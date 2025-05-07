Экономическое взаимодействие Беларуси с Центральной Азией: Шаги к укреплению связей

В последние годы Республика Беларусь демонстрирует заметное развитие экономического партнерства с Центральной Азией – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, укрепляя позиции на ключевых рынках региона. Это встречное движение – поскольку диверсификация экономических связей выступает краеугольным камнем в национальных стратегиях развития всех шести стран.

Подписание взаимных соглашений, активизация работы биржевых платформ и запуск новых проектов на базе совместных предприятий открывают новые горизонты для долгосрочного сотрудничества в таких сферах, как агропромышленный комплекс, машиностроение и высокие технологии.

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Казахстан и Беларусь поступательно развивают экономическое партнерство, базирующееся на промышленной кооперации и диверсификации торговли.

За 2024 год объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью достиг 1,1 млрд. долл. США. По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных партнеров Республики Беларусь и является вторым среди стран СНГ.

Белорусский рынок проявляет стабильный интерес к казахстанской продукции, в частности к мучным изделиям, доля которых в экспорте составляет 10,2%.

Вместе с тем наблюдается позитивная динамика в сфере логистики: за январь-сентябрь 2024 года месяцев объем автомобильных перевозок увеличился на 19%, достигнув 450,6 тыс. тонн.

В ноябре 2024 года правительства двух стран подписали Дорожную карту о развитии торгово-экономического сотрудничества на 2025–2029 годы, ориентированную на расширение пула совместных проектов и укрепление связей между деловыми кругами двух стран.

Особое внимание в экономических отношениях уделяется развитию промышленной кооперации.

Сегодня Казахстан и Беларусь работают над реализацией 14 совместных проектов на сумму 277,5 млн. долл. США. Уже запущены 11 производственных площадок в Казахстане на сумму более $200 млн, на которых осуществляется сборка тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, а также прицепной сельхозтехники. Ещё три проекта находятся на стадии реализации.

Кроме того, казахстанские компании имеют потенциал экспорта в Беларусь ж/д продукции – скреплений шпал с рельсами, фитинговых платформ, колес, узлов и агрегатов.

Шаг к интеграции двух рынков был сделан благодаря биржевому сотрудничеству.

5 марта 2025 года в Астане был подписан Меморандум о сотрудничестве между Товарной биржей «Каспий» и Белорусской универсальной товарной биржей. Документ закладывает основы для модернизации торговых механизмов, реализации совместных проектов и внедрения инновационных решений, направленных на повышение прозрачности и эффективности торговли.

Мурат Кадисов, президент АО Товарная биржа «Каспий», отметил, что меморандум открывает широкие перспективы для обмена лучшими практиками и выхода на глобальный рынок. Его белорусский коллега, Александр Осмоловский, подчеркнул, что меморандум заложит основу для долгосрочного сотрудничества и создаст благоприятные условия для участников торгов, позволяя им более эффективно выходить на глобальный рынок.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют более 1000 предприятий с белорусским участием, включая сборочные производства таких брендов, как МТЗ, МАЗ, Гомсельмаш и другие. Белорусская товаропроводящая сеть в РК насчитывает около 40 предприятий и свыше 170 дилеров. В свою очередь, в Беларуси работают более 54 предприятия с казахстанским капиталом.

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Отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь продолжают развиваться в духе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества.

Очередным подтверждением устойчивости двусторонних связей стало подписание Плана мероприятий по развитию сотрудничества на 2025–2027 годы, который охватывает ключевые сферы взаимодействия и открывает новые возможности для экономического роста обеих стран.

Документ был подписан в онлайн-формате заместителем председателя Кабинета Министров КР Бакытом Торобаевым и заместителем премьер-министра РБ Анатолием Сиваком. Как отметили сопредседатели совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, новая «дорожная карта» позволит раскрыть нереализованный потенциал в таких сферах, как торговля, промышленность, сельское хозяйство и транспортно-логистическая инфраструктура.

Реализация задач, поставленных в Дорожной карте, в конечном итоге даст толчок росту взаимной торговли до 500 миллионов долл.США.

Несмотря на положительную динамику, структура товарооборота пока остаётся традиционной: Кыргызстан экспортирует сельскохозяйственную продукцию и текстиль, а Беларусь — технику, электронику и фармацевтику.

В этом контексте особое внимание уделяется развитию промышленной кооперации, которая может изменить торговый баланс и предоставить кыргызстанским предприятиям доступ к белорусским технологиям и оборудованию.

Между тем, потребители сами задают тон тенденциям товарообмена. Особенно это заметно на примере мебельного сегмента. Согласно данным онлайн маркетплейсу Wildberries, в первом квартале 2025 года Кыргызстан стал лидером среди стран-покупателей белорусской мебели — рост продаж составил 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются спальные гарнитуры, матрасы, ортопедические подушки, офисная и садовая мебель. Таким трендом могут воспользоваться крупные производители мебели Беларуси – там, где есть спрос на продукцию, имеется и перспектива выхода на прямые поставки, открытие специализированных торговых домов, и вероятно даже создание совместных производств.

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Беларусь укрепляет статус одного из ключевых экономических партнёров Таджикистана. По итогам 2024 года двусторонняя торговля достигла исторического максимума: общий товарооборот между странами составил 172,5 млн долларов США, что на 83,9% превышает показатели 2023 года.

Статистика говорит о том, что агропромышленный комплекс выступает драйвером роста торгового взаимодействия.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, в 2024 году экспорт продукции в Таджикистан вырос на 161,8%, а общий аграрный товарооборот увеличился на 50,7%. Эти показатели делают Таджикистан одним из наиболее динамично развивающихся направлений белорусского аграрного экспорта. В структуре импорта из Таджикистана доминируют сухофрукты, хлопчатобумажная пряжа, ткани и волокна.

Белорусская сторона последовательно наращивает поставки продовольствия и сельхозсырья, включая сахар, сухое молоко, охлаждённую говядину, мясные консервы, мясокостную муку, яйца и крупный рогатый скот.

Белорусское оборудование активно используется в сельском хозяйстве Таджикистана. В Гиссарском районе на базе АОЗТ «Агротехсервис» налажена сборка тракторов ОАО «МТЗ», прицепной техники ОАО «Бобруйскагромаш» и сельхозмашин ОАО «Гомсельмаш».

Эти проекты способствуют локализации производства, созданию рабочих мест и повышению производительности таджикского аграрного сектора.

На сегодняшний день в Таджикистане функционирует более 30 субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий, что свидетельствует о широком присутствии белорусского бизнеса и его глубокой интеграции в рынок страны.

Расширяющаяся промышленная и аграрная кооперация, акцент на технологическое партнёрство делают сотрудничество между Беларусью и Таджикистаном одним из самых перспективных в рамках евразийского экономического пространства.

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Беларусь и Туркменистан предпринимают усилия для активизации взаимодействия в ключевых сферах: торговле, промышленности, сельском хозяйстве и образовании.

Отношения между Минском и Ашхабадом строятся на многолетней основе добрососедства и взаимного уважения. Как отметила председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова на встрече с главой Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульмановой весной этого года, «сформированы устойчивые политические контакты, активно поддерживается парламентское взаимодействие, включая участие в работе МПА СНГ и МПС».

Кочанова подчеркнула готовность Беларуси к сотрудничеству «по всем направлениям», назвав Туркменистан «дружественной страной с многолетними традициями взаимопонимания».

Ярким примером развития туркмено-белорусского партнерства стал бурный рост биржевой торговли. По данным Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), в 2024 году объем сделок с участием туркменских компаний вырос в 25 раз — с 80 тыс. до почти 2 млн долл. США. Основные позиции заняли пиломатериалы и сухое молоко белорусского производства.

Стороны рассматривают возможности для активизации биржевого сектора во взаимном товарообмене, расширения номенклатуры товаров, повышения активности туркменских компаний и внедрения биржевых инструментов в практику трансграничной торговли. Уже сейчас 21 участник из Туркменистана аккредитован на БУТБ, а Посольство Туркменистана в Минске готово оказать информационную поддержку деловым кругам Туркменистана в плане экспортно-импортных возможностей через белорусскую биржевую площадку.

Сотрудничество Беларуси и Туркменистана выходит за рамки экономики. Важным направлением остаётся образование: в белорусских вузах обучается порядка 4 тысяч студентов из Туркменистана, функционирует межправительственная комиссия по науке и технологиям.

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Беларусь и Узбекистан продолжают наращивать темпы сотрудничества, превращая двусторонние отношения в устойчивое стратегическое партнёрство. На сегодняшний день, по размерам товарооборота, Узбекистан занимает лидирующие позиции в числе партнеров Беларуси из региона Центральной Азии.

За последние пять лет товарооборот между странами почти утроился, достигнув по итогам 2024 года 714 млн.долл.США. И в планах довести товарооборот до 1 млрд.долл.США.

Динамика сопровождается расширением присутствия бизнеса: в Узбекистане сегодня работают 228 предприятий с белорусским участием, а в Беларуси — свыше 100 совместных компаний.

Стороны стремятся обогащению содержания взаимной торговли, делая акцент на промышленную кооперацию, сельское хозяйство и фармацевтику.

Особое внимание уделяется развитию биржевого взаимодействия, которое превращается в самостоятельный канал расширения товарооборота. В 2024 году объём сделок узбекистанских участников на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) утроился, а за январь–февраль 2025 года уже достиг $15,8 млн, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 50%.

По состоянию на конец февраля 2025 года на БУТБ аккредитовано 188 компаний из Узбекистана, включая три биржевых брокера. Основными позициями в торговле выступают пиломатериалы и сухое молоко, однако обсуждается расширение номенклатуры поставок за счёт металлопродукции, химической и сельскохозяйственной продукции.

На повестке дня с учетом взаимодополняемости экономик двух стран — углубление промышленной кооперации, активизация межрегиональных связей, создание совместной внешнеторговой компании, внедрение электронной системы сертификации.

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Как очевидно, между странами Центральной Азии и Республикой Беларусь существует еще масса возможностей, как для открытия новых сфер партнерства, так и для углубления уже традиционных контактов.

Естественно, одним из определяющих факторов для успешности развития экономического партнерства, а именно в части движения товаров и услуг, является транспортная связуемость и логистика. Готовые решения могут предложить: формирующийся мультимодальный коридор “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан – порты Индийского океана”, транспортные соединения Беларусь – Россия – Каспийские порты Туркменистана и Россия, Беларусь – Россия – Казахстан с выходом на рынки других стран ЦА.

Аграрный сектор, а именно его материально-техническое обеспечение техникой и запасными частями, агронаука и образование; машиностроение; легкая промышленность; локализация предприятий – могут быть катализаторами партнерства между Беларусью и странами региона.

Вспоминается цитата из выступления Президента Беларуси Александра Лукашенко на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в феврале 2024 года: «Беларусь готова поделиться технологиями с Узбекистаном. Те технологии, которые вам нужны на сегодня и даже завтра, они у нас есть. Не надо нигде ходить по миру и кланяться. Мы вам это предлагаем с открытым сердцем, ничего не требуя от вас. И потребовать не можем: мы равновеликие, одинаковые страны, что мы будем друг от друга требовать. Только на доброй основе мы можем с вами сотрудничать, и вы тоже с нами». По сути, эти слова актуальны в контексте взаимоотношений Беларуси со всеми странами Центральной Азии: неполитизированное сотрудничество, основанное на искренних намерениях, взаимном уважении и равноправном партнерстве. ///nCa, 7 мая 2025 г. (обзор подготовлен с использование материалов белорусских и центральноазиатских сми)