Дилемма для дипломата – Часть Вторая

Бегенч Караев

Характеристика Киссинджера о дипломатии как об искусстве обуздать силу особенно отчетливо видна на примере великолепного литературного памятника Востока – сказаниях «Книги тысячи и одной ночи». Легендарная героиня Шехерезада благодаря не только своей красоте, но прежде всего мудрости и красноречию, сумела сломать кровавую традицию грозного шаха Шахрияра и отодвинуть предназначенное ей смертное утро первоначально на почти без четверти три года, а затем и вовсе убрать. Как гласит предание, Шехерезада по истечении 1001 ночи, пришла к царю с тремя сыновьями, рожденными за это время. Правитель Шахрияр признался, что он давно, еще до появления детей, передумал казнить ее, потому что, убедился в ее чистоте, целомудренности и невинности.

История и Индии, Пакистана, Афганистан, да и Ирана и Ирака ярко свидетельствует о том непреложном факте, что благодаря внутренней культуре и глубокой духовности, их народы сумели сохранить свою самобытность, обрели или же отстояли национальную государственность. Их не смогли подавить ни колониальные хозяева и другие завоеватели исторического прошлого.

Благодаря знанию этих корней и специфики, и еще главнее – уважению и пониманию Востока, посол Сапар Бердыниязов сумел в годы своей дипломатической работы разрешить многие, и весьма сложные задачи, поставленные перед ним Центром. Они, прежде всего, были нацелены на устранение препятствий к добрым отношениям со страной пребывания, на укрепление дружбы и благоприятной атмосферы для двустороннего политического диалога.

В самые острые периоды событий в Афганистане, а их было немало, дипломату Бердыниязову удавалось находить общий язык с, казалось бы, непримиримыми сторонами на переговорах. Тут необходимо оговориться, что сугубо дипломатическая карьера Сапара Комековича началась в его достаточно зрелом возрасте. Он поступил в распоряжение МИД СССР в марте 1977 года, отметив свой 36-й день рождения. В том же году он был направлен в Пакистан, в качестве сотрудника консульства СССР в городе Карачи. Более чем пяти лет службы в Карачи совпали с непростыми периодами не только в жизни Пакистана, но и всего Ближнего и Среднего Востока. Эта была полоса истории, когда бурлящие волны «анти-вестерна» сменились атмосферой жесткого «анти-шурави». Они были вызваны соответственно тектоническими последствиями исламской революции и ввода так называемого «ограниченного контингента» советских войск в соседнюю страну.

Осенью 1979 года, вслед за захватом американского посольства в Тегеране и нападения на фанатиков на священную Большую мечеть в Мекке, 21 ноября было атаковано и сожжено здание посольства США в Исламабаде. Об этом трагическом событии красочно рассказал американский автор Стив Колл в своей книге “Война привидений” (Coll, Steve. Ghost wars : the secret history of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the Soviet invasion to September 10, 2001).

Вся эта цепь событий была не случайностью, ибо тогда на глазах мусульманского мира США были обозначены как “Большая сатана”, а СССР – как безбожная “меньшая сатана”. Когда в ноябре 1979 года беспорядки и массовые волнения молниеносно перекинулись из Исламабада в Карачи, меры по обеспечению безопасности советских учреждений были поручены в том числе и Сапару Бердыниязову. Его зона ответственности связана была с тем, что представительство “Аэрофлота” находилось на улице, по которой шли толпы демонстрантов, круша и разбивая все на своем пути. В том, что данное загранпредставительство не пострадало, была определенная заслуга и Сапара Бердыниязова, так как он за короткий промежуток времени сумел отправить сотрудников агентства на безопасное место и убедить лидеров выступлений обойти здание учреждения.

О том, как это удалось тогда советскому консулу, страны так называемой “малой сатаны”, Сапар Комекович оставляет без ответа, подарив в ответ своему собеседнику мягкую восточную улыбку.

Не менее драматичные события разворачивались и во время работы Сапара Бердыниязова в качестве Посла молодого и независимого туркменского государства в Исламабаде. Заботами и вниманием нашего высокопоставленного дипломата были охвачены тогда и неспокойные просторы соседнего Афганистана. Когда объявление в октябре 1997 года Исламского эмирата Афганистан, захватившим без боя Кабул в 1996 году движением “Талибан” было отвергнуто практически во всем мире, все же необходимо было хотя бы ради безопасности наладить контакты с их официальными представителями. Посол Бердыниязов тогда смог найти конструктивный настрой в отношениях с Абдул Салямом Заифом – афганским послом от талибов аккредитованным в Исламабаде. Главным достижением бесед за чашкой ароматного пакистанского чая было доведение до понятий талибов той истины, что Туркменистан это не часть бывшего северного врага – “шурави”, а новое, молодое и независимое государство, дружески настроенное в отношении к соседнему афганскому народу.

Как замечает Сапар Комекович, на Востоке понятие “чаепитие” больше чем чаепитие. За столом официальных переговоров предмет обсуждения может быть только обозначен и соразмерно выражены позиции сторон по вопросам повестки встречи. Наиболее проблемные, пусть сложные или же деликатные аспекты отношений, издревле на Востоке решаются за дастарханом. Хотя это слово по простому означает “скатерть”, но суть заложена в его этимологии: “дастур” – программа, руководство к действию, алгоритм, и “хан” – глава, властитель. В сумме же “дастархан” – это “стол столов” или же “скатерть скатертей” для самых высоких гостей и дорогих друзей, родственников. В политическом смысле это тот же высочайший степень для диалога, как “хан-ханан” для титула властителя.

Будучи сам восточным человеком, но с советским образованием и национальным воспитанием, Сапар Бердыниязов четко следовал как общепринятому дипломатическому протоколу и этикету, так и традициям страны и региона пребывания.

Здесь было бы уместно привести строки из одной наших предыдущих публикаций, которые свидетельствует о том, насколько напряженнной является работа посла в поворотные моменты истории страны пребывания.

Надо сказать прямо, что в течение долгих лет после завершения “афганской войны” Советского Союза, ветеранами-моджахедами, а затем и даже талибским движением, северные границы Афганистана по инерции воспринимались как земля “шурави”. Весьма и весьма было сложно убедить их в обратном, что там у северных соседей уже новая жизнь, бывшие республики уже не “советские”, а “независимые”. Одним из свидетельств этому являются некоторые эпизоды во время штурма талибами 8 августа 1998 года ключевого города Мазари-Шарифа и их выхода на северные границы Афганистана. Передовые отряды талибов в бинокле рассматривали приграничные узбекские и туркменские селения проговаривая при этом “шурави, шурави…”. Но, к их чести, границы молодых тогда центральноазиатских государств оставались в безопасности. Тем самым было подтверждено одно из стратегических предположений С.Бердыниязова, выраженных в череде шифрограмм, что “афганский котел” кипящий даже в максимуме, скорее всего не будет выливаться через край. каковым понимались северные границы страны. В те драматические дни прихода талибов в Мазари-Шариф, одними из первых, кто сумел войти в контакт с ними оказались по воле случая молодые сотрудники консульства Туркменистана в этом городе, которые прекрасно владели пушту и дари, вплоть до некоторых местных диалектов. Наладить разговор и вести диалог в более менее спокойном тоне стоило огромных усилий, и главное – обстановка требовала доли бесстрашия и мужества и по меньшей мере с “протокольной” с улыбкой на лице. В бородатой и вооруженной толпе, разъезжающей на новеньких пикапах TOYOTA и строчащей победные салюты вороными «Калашами», оказались свои интеллектуальные авторитеты, которые поняли, что перед ними действительно не «шурави», а настоящие дипломаты.

Но это было после нескольких салютов автоматных очередей поверх голов, добавивших существенную порцию адреналина в жилы наших ребят, которые все-таки еще не избавились от тревог неопределённости со стороны ликующих талибов. Некоторое успокоение наступило вскоре после получения шифровки из Исламабада, где устами посла было сообщено, что талибы берут под охрану и будут обеспечивать безопасность персонала и здания туркменского консульства. Теперь, пока представители «разной», но по-человечески «одинаковой» молодежи, пили чай и от души смеялись, а нашему послу в Исламабаде, который был в курсе событий в режиме «24/7» почти без сна, было не до смеха. Ибо он предвидя развитие событий и по поручению Центра, уже несколько дней вел предварительные и нелегкие переговоры с некоторыми руководителями талибов в Кабуле и их представителями в Пакистане по обеспечению целостности и безопасности диппредставительств Туркменистана в Афганистане, в том числе и в Мазари-Шарифе.

Со стороны Пакистана с первых дней со дня установления дипломатических отношений с Туркменистаном 9 мая 1992 года были предприняты позитивные шаги по сближению и налаживанию плодотворного сотрудничества с Туркменистаном.

В этом была и немалая заслуга посла С.Бердыниязова, который сумел выпрямить многие “неровности” существовавших тогда стереотипов, опираясь на свой опыт и знания региона, на результаты глубокой аналитической работы, которую он вел в постоянном режиме. Он знал многие тонкости отношений с политической и военной элитой страны пребывания, имел полезные контакты с представителями бизнес-кругов, учеными и творческими людьми. Благодаря этому, С.Бердыниязов выработал и задействовал немало полезных рекомендаций и инструментов, одобренных Центром.

Двери посольства были открыты для друзей Туркменистана, в том числе и для представителей туркменской диаспоры в стране, которые вынужденно находились на пакистанской земле, являясь беженцами из Афганистана. С.Бердыниязов воочию стал свидетелем боли людей и их тоски по Родине, и это во многом стало основой для создания впоследствии пакистанского отделения Гуманитарной ассициации туркмен мира. Его участники принимали деятельное участие в организации многочисленных культурных мероприятий, посвященных историческим личностям Туркменистана и Пакистана, прежде всего хан-хананов Байрам-хана и его сына Абдурахман-хана.

До своего назначения в начале 1995 года послом в Пакистан, С.Бердыниязов работал в центральном аппарате МИД Туркменистана и по должности курировал свое профессиональное направление. Соответственно, он уже тогда был информирован о некоторых инцидентах, связанных с талибами, в частности о том, что под Кандагаром был разгромлен отряд местных моджахедов-насильников новоявленными защитниками веры, во главе которых стоял неизвестный доселе некий мулла Омар.

То, что вчерашние джихадисты-моджахеды встали на путь грабежа и разбоя имело свои обоснования. К этому моменту правительство Раббани практически распалось на воюющие между собой национально-этнические фракции с племенным мировоззрением. Полевые командиры, лишившиеся щедрой западной помощи, перестали платить жалованье своим боевикам, и те начали грабить мирное население. Вся власть на местах перешла в руки бывших, но теперь деградирующихся можахедов. В результате сотни людей, согласно докладу “Международной амнистии”, бесследно исчезали, а пытки, насилие над женщинами и детьми приняли повсеместный характер.

Своеобразной точкой бифуркации стал инцидент, когда в ноябре 1994 года некая афганская семья была остановлена под Кандагаром на блокпосту местного отряда моджахедов. Мужчин избили и ограбили, а женщин изнасиловали. Как гласит легенда, узнав об этом, Мухаммад Омар со своими людьми кинулся к блокпосту и немедленно расправился с насильниками. Так началась история движения “Талибан”.

Население, вдруг увидевшее в “учениках медресе” (талибах) силу, способную обуздать произвол полевых командиров, поддержало их от всей души.

В том же ноябре 1994 года один из кандагарских полевых командиров захватил колонну грузовиков. Эта колонна накануне со всеми торжествами была отправлена из Пакистана в северном направлении – в Центральную Азию. Этот транспортный караван и должен был символизировать безопасность афганских дорог. Подоспевшие к тому моменту талибы освободили груз и уничтожили разбойников. Караван автомобилей, следовавший по древнему торговому машруту продолжил свой путь к границе с Туркменистаном.

Информация о действиях талибских отрядов под предводительством муллы Омара разнесся по информационным каналам всего мира. Это засвидетельствовало, что афганские дороги если не безопасны, то по крайней мере находятся под контролем. Это обусловило появление в недалеком будущем определенных интересов со стороны крупных транснациональных корпораций, изучающих возможности вовлечения данного региона к глобальным бизнес-проектам. При этом одним из привлекательных моментов было наличие крупнейших запасов природного газа у Туркменистана и перспективы доставки его на рынки Южной Азии.

Одним из первым ответственных заданий для посла С.Бердыниязова в Исламабаде стало обеспечение поддержки инициативы Туркменистана по обретению международно-правового статуса постоянного нейтралитетана предстоящем саммите ЭКО. Со стороны Посольства были проведены все подготовительные мероприятия, осуществлены необходимые политико-дипломатические шаги для конструктивного рассмотрения данного вопроса государствами-членами ЭКО.

Герой-Аркадаг, национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в своем выступлении на 13-м саммите ЭКО, состоявшегося в Исламабаде 1-го марта 2017 года подчеркнул: “15 марта 1995 года, именно здесь, в Исламабаде состоялась 3-я встреча глав государств и правительств стран-членов ОЭС, по итогам которой была принята Исламабадская декларация в поддержку присвоения Туркменистану нейтрального статуса. Исламабадская декларация стала одним из первых международных документов, заложивших основу Резолюции «О постоянном нейтралитете Туркменистана», единогласно принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 12 декабря 1995 года”.

Необходимо отметить, что нейтралитет Туркменистана, его твердая и принципиальная позиция невмешательства во внутренние дела Афганистана подготовили условия, позволившие начать процесс поиска политического диалога между противоборствующими афганскими сторонами. В марте 1999 года в Ашхабаде впервые сели за стол переговоров представители движения «Талибан» и Северного альянса. Такая активная и конструктивная политика Туркменистана, проводимая в русле усилий ООН, снискала ему высокий авторитет среди соседних государств и в целом в регионе, по праву выдвинула Ашхабад в разряд признанных миротворческих центров в Азии.

К этому добавим, что 2 февраля 2017 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций также приняла Резолюцию о провозглашении 12 декабря Международным днём нейтралитета. Решение Сообщества Наций стало признанием огромной заслуги нейтралитета в обеспечении мира на планете, безопасности и стабильности, что в свою очередь, соответствует целям обеспечения устойчивого развития всех стран и народов, бережного сохранения, а также укрепления духовных и культурно-гуманитарных основ их жизни.

… Утро рабочего дня уважаемого всеми нами посла-ветерана и наставника молодежи Сапара Комековича Бердыниязова в стенах Высшей школы национальной дипломатии Туркменистана как обычно начинается с чашки крепкого черного кофе без сахара. А после занятий и увлекательнейших бесед со студентами, чашка кофе уступает свое место небольшому симпатичному чайнику с зеленым чаем, спокойно дышащем под специальной накидкой.

В один из таких моментов “чайного перерыва” я как-то спросил у уважаемого посла о причинах столь позднего начала дипломатической карьеры в его жизни, как мы упомянули выше – уже когда ему было давно за тридцатник. Он как всегда мягко улыбнулся и ответил: “Я ведь никогда не думал и не предполагал стать дипломатом. Еще со школьной парты я мечтал о небе и поступил в Краснокутское летное училище недалеко от города Саратова. После некоторого времени учебы, пришлось расстаться со своей мечтой из-за ошибки медкомиссии, которая якобы обнаружила у меня некий шум в области груди. В итоге я поступил в иняз нашего университета и продолжительное время трудился в одном из научных учреждений”.

В другой раз, уже за чашкой кофе я спросил у Сапар Комековича: “Возвращаясь к вопросу о дилемме для дипломата, как Вы считаете, есть ли она?”. Он ответил так: “Я бы не сказал категорично да или нет. Если дипломатия это искусство невозможного, то тут не может быть места выбору “или-или”. По его словам, дилемма Фукудида предварила классическую логику Аристотеля, которая закрепляет отношения двух противоположностей: “истина” и “ложь”. Впоследствии это как-бы дихотомная система и стало основой для европоцентристкого черно-белого видения Востока. Но такая прямолинейная логика содержит внутренние противоречия. Возьмем для сравнения Европу как “родину демократии” и Азию как бы “кишащую деспотиями”. Ведь тот же Аристотель охарактеризовал демократию как вид тирании, только разделенную среди многих. Еще есть афоризм, приписываемый Черчиллю: “Демократия –наихудшая форма правления, если не считать всех остальных”.

В данном контексте Сапар Комекович придерживается теории известного американского математика азербайджанского происхождения Лютфи-Заде, который в середине 60-х годов прошлого века выдвинул и доказал теорию о нелинейной логике. Согласно данной логике не существует 100-процентного “0” или такого же “1”, то есть в каждой истине есть доля лжи, и в каждой лжи есть доля истины. Если перевести проблематику на дипломатическую плоскость, то любая война хранит в себе ключ для мира, а в любом мире заложены семена для раздора и войны. Следовательно, задача дипломата – найти эти скрытые элементы и использовать их для мирных отношений.

Слушая рассуждения патриарха, задумываюсь: “Даа, когда-то авиация потеряла потенциально лучшего летчика, но дипломатия приобрела непревзойденного аса своего дела”. Я бы еще добавил тут, что в итоге взлет Бердыниязова-дипломата оказался намного выше чем просто вершины звездного неба.

Он по сути стал асом в своей профессии, к тому же со звездной наградой на груди. Я имею в виду тот редкий случай, когда дипломат награжден боевым орденом “Красная звезда” и соответствующими высокими наградами стран пребывания. Вместе с тем, Сапар Комекович с особой гордостью носит государственные награды любимой Родины – Независимого и Нейтрального Туркменистана.

Доктор Бегенч Караев занимается проблемами философии права и политики. Он является автором ряда учебников и монографий, в том числе “Политический анализ и стратегическое планирование”, “Политический анализ: проблемы теории и методологии: (опыт изучения современного центральноазиатского общества)” и “Традиционное и современное в политической жизни центральноазиатского общества (опыт политического анализ)”.

///nCa, 8 декабря 2023 г.