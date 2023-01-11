В центре внимания: Всестороннее стратегическое партнерство Туркменистана и Китая – Часть вторая

Анализ nCa

Стратегическое партнерство, в любой из его различных форм, заключается в том, чтобы максимально использовать нынешнюю и будущую совместимость – это значит смотреть на очевидное и предвидеть то, что находится за пределами очевидного.

Визит президента Сердара Бердымухамедова в Китай, который привел к повышению уровня отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, добавил много нового содержания в партнерство между Туркменистаном и Китаем.

Давайте начнем с рассмотрения условий, которые были созданы для сотрудничества в сфере СМИ.

Из 15 документов, подписанных в ходе визита, три связаны со средствами массовой информации:

Соглашение об обмене новостями и сотрудничестве между Государственным информационным агентством Туркменистана и Информационным агентством Синьхуа Китайской Народной Республики;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственным информационным агентством Туркменистана и газетой “Жэньминь Жибао” (Китайская Народная Республика);

Меморандум о сотрудничестве в области информации и новостей между Государственным комитетом по телевидению, радио и кинематографии и Китайской медиакорпорацией;

Два документа из трех касаются сотрудничества TDH (Turkmen Dowlet Habarlary), официального информационного агентства Туркменистана, с “Синьхуа” и “Жэньминь жибао”.

Третий документ – это договоренность между теле- и радиовещательной организацией Туркменистана с аналогичным агентством в Китае.

Очевидным преимуществом здесь является то, что информация с туркменской стороны будет иметь возможность вещания с платформ глобального охвата. Это позволит донести информацию о Туркменистане до самого широкого круга потребителей.

С другой стороны, информация из Китая будет доступна для читателей и телезрителей туркменских СМИ.

Однако реальные преимущества такого взаимодействия лежат за пределами очевидного.

Чтобы представить себе это, мы должны иметь в виду, что несмотря на светлые перспективы развития журналистики, мы все еще не уверены, какую форму примет будущее медиа.

Все, что мы пока знаем, это то, что потребители контента диктуют будущую структуру журналистики, предполагая, что распространение правдивых новостей является основной функцией журналистики.

Агентство Синьхуа с его 181 бюро по всему миру входит в “большую четверку” – остальные три – AP, Reuters и AFP.

Агентство распространяет свои материалы среди оптовых и розничных потребителей контента. Также большая часть информации размещается на веб-сайте и в аккаунтах в социальных сетях. Если мы возьмем в расчет всю территорию охвата Синьхуа, то это аудитория насчитывает сотни миллионов людей.

“Жэньминь жибао” с своим флагманским изданием на китайском языке и несколькими подразделениями газет и социальных сетей также имеет многомиллионную аудиторию.

Имея это в виду, мы можем предположить вероятное развитие событий примерно через пять лет.

Продолжающиеся дебаты внутри сообщества средств массовой информации далеки от достижения каких-либо общепринятых выводов, но по общему признанию, должен быть баланс между стремлением привлечь больше внимания и желанием оказать влияние.

В качестве примера можно привести контраст между New York Times и Daily Mail. Оба издания растут, главным образом за счет своего присутствия в Интернете, но по содержанию они вряд ли похожи друг на друга. В то время как NYT в основном сосредоточена на воздействии, DM стремится к популярности.

New York Times не может игнорировать это. Способность оказывать влияние – а у NYT его предостаточно – является главной силой газеты. Тем не менее, этот представитель сми продолжает совершенствовать свою работу, для того чтобы расширить охват своей аудитории.

Это один из элементов будущего журналистики. Вам нужно стремиться к тому, чтобы воздействие было вашей главной целью, но для улучшения способности оказывать влияние вам также необходимо продолжать расширять круг вашей аудитории.

Потенциал договоренностей туркменских СМИ с их китайскими коллегами вступит в силу после того, как медиаменеджерам по всему миру станет яснее, что есть по крайней мере три вывода, к которым следует прийти:

СМИ не могут вечно оставаться исключительно производителем контента. Фактически, медиа довольно давно потеряли монополию на способность производить контент. Потребители медиаконтента также являются производителями контента, хотя все, что они производят, по-прежнему является частью продукции крупного медиа-дома. Главная идея здесь заключается в том, что средства массовой информации также должны быть потребителями контента, предоставляя влогерам, блоггерам и сторонникам социальных сетей пропорциональное пространство на мейнстрим-сцене. Эксперты в области СМИ также приближаются к выводу, что будущее журналистики заключается в сотрудничестве, а не в конкуренции. Если содержание – королева, то объединение материала – наследная принцесса. У потребителей контента нет времени и/или терпения посещать большое количество новостных сайтов. Они ищут место, где они могут найти заголовки новостей с короткими фрагментами основной части новостей, из как можно большего числа источников. Затем они сами решают, хотят ли они перейти к источнику, чтобы узнать больше.

Другими словами, средства массовой информации нуждаются в сообществах, но сообщества почти полностью доступны в социальных сетях. Газеты или телеканалы очень быстро теряют способность создавать и поддерживать свои собственные сообщества.

Вот почему каждое новостное агентство, организация, печатные и электронные издания, создают свои собственные аккаунты в социальных сетях.

Отчасти это происходит из-за предвзятости подтверждения. — Люди хотят читать и видеть то, что им уже нравится. Кроме того, всем нравится видеть контент, который был создан и представлен по их вкусу. Вот почему одни и те же новости из разных медиа-источников будут иметь несколько иной ракурс, чтобы удовлетворить спрос основной массы потребителей контента.

Возвращаясь к недавно достигнутому соглашению между туркменскими и китайскими СМИ, это будет процесс непрерывного обучения. — Какая статья была наиболее посещаемой или прочитанной, какая статья занимала посетителей в течение скольких минут или секунд, какой материал набрал наибольшее количество лайков, какой статьей в соцсетях делились читатели.

Это лишь некоторые из соображений при выполнении обязательств по сотрудничеству между туркменскими и китайскими медиа-структурами. Но это еще не все.

Социальные сети также переживают фазу принятия желаемого за действительное. Facebook уволил более 300 человек, которые следили за новостями и связанным с ними контентом, размещенным его участниками, а затем быстро повторно нанял некоторых из них. Твиттер, находящийся в руках могущественного и непредсказуемого Маска, почти перестал следить за целостностью новостей и информационного контента в своем море твитов. Youtube загроможден производителями контента, которые транслируют все, что угодно, кроме реальных новостей.

Потребители иногда просто блуждают в поисках надежных источников информации. Это то, что мы поняли, наблюдая за моделями потребления в социальных сетях и на новостных сайтах.

Туркменским и китайским СМИ необходимо будет поддерживать синхронность, если они хотят создать свои собственные сообщества.

Следующий вопрос при рассмотрении возможностей, выходящих за рамки очевидного, – это измерение воздействия.

При определенных условиях, если средство массовой информации не оказывает желаемого воздействия, оно начинает подвергать сомнению оправданность самого своего существования. Влияние может быть двух видов: 1. Способность влиять на решения на государственном и корпоративном уровнях; и 2. Влияние в обществе для создания единообразно упорядоченных шаблонов мышления.

Мы рассмотрим эти вопросы более подробно в нашей предстоящей серии «Будущее журналистики в Центральной Азии».

На данный момент необходимо взглянуть на другие сферы, которые недавно обогатили туркмено-китайское партнерство. /// nCa, 11 января 2023 г.

Продолжение следует. . .