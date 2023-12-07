Дилемма для дипломата – Часть первая

Бегенч Караев

12 декабря – Международный день нейтралитета, отмечаемый одновременно в Туркменистане и как национальный праздник, в этом году празднуется под девизом, объявленным ООН 2023 года как «Международный год диалога как гарантии мира». Соответствующая резолюция 77/32 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций принятая 6 декабря 2022 года, по инициативе Туркменистана, также напрямую связана с «Новой повесткой дня мира» Генерального секретаря ООН. В свою очередь, глобальная инициатива «Диалог – гарантия мира» была выдвинута в декабре 2021 года в ходе Международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития», которая состоялась в Ашхабаде.

Обозначенная выше цепь событий отражает этапы продвижения к принятию документа ООН принципиального нового уровня, с учетом складывающихся условий в мировой политике и международных отношениях в нынешний – может быть один из самых критических моментов современной истории. В этой связи уместно вспомнить мудрые выводы выдающегося дипломата, ученого и государственного деятеля Генри Киссинджера: «История в итоге аплодирует не конфликтам обществ, а их примирению». Эта была заключительной фразой Г.Киссинджера из его книги «О Китае», опубликованной в 2011 году.

К великому сожалению 29 ноября 2023 года организация Kissinger Associates сообщила о смерти экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. В сообщении указано, что он умер в возрасте 100 лет в своем доме в штате Коннектикут. Будучи одним из самых заметных политических деятелей современности, лауреат Нобелевской премии мира Г.Киссинджер олицетворял целую эпоху, посвящая половину своей вековой жизни служению своему государству и народу. Оставаясь непревзойденным дипломатом и политиком – реалистом, он никогда не исключал вероятность войн и конфликтов. Он рассматривал и мировую политику, и систему международных отношений в их целостности, признавая наличие в них конфликтующих структур и время от времени балансирующих на грани коллапса.

В этой связи его больше всего волновали вопросы международного мира, безопасности и мирного существования, нежели глобального военного столкновения. Поэтому красной нитью через его произведения проходит идея порядка, направленного на обеспечение баланса сил и геополитического равновесия. «Порядок всегда — тонкое и хрупкое равновесие сдержанности, силы и легитимности» писал Киссинджер в своей книге «Мировой порядок», вышедшей в свет в 2014 году. Раздумывая о главном средстве обеспечения такого равновесия, Киссинджер всегда рассматривал дипломатию, характеризуя ее как «искусство обуздывать силу».

Не случайно, поэтому, когда упоминают знаменитую фразу первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка: «Политика есть искусство возможного», иногда добавляют не менее афористическую цитату Генри Киссинджера: «Дипломатия – это искусство невозможного»

Кстати, созвучными идеям Киссинджера являются и слова не менее известного американского политика и стратега Збигнева Бзежинского (1928-2017), опубликовавшего книгу «Стратегический взгляд» в том же 2011 году, что и вышеупомянутое произведение «О Китае». В частности, во введении З.Бзежинский подчеркивает, что «…впервые в истории привычные международные конфликты померкли перед общей проблемой выживания человечества в целом. К сожалению, ведущим державам еще только предстоит выработать совместные пути решения новых растущих угроз человеческому благополучию – экологических, климатических, социо-экономических, продовольственных и демографических. Однако без опоры на геополитическую стабильность любые попытки добиться необходимого международного взаимодействия обречены на провал».

Тема мирового порядка, его истории и перспектив является центральной в исследованиях американского дипломата и ученого Генри Киссинджера. Будет вполне логичным обозначить направленность интеллектуального поиска ученого как исследование истории международных отношений и прогнозирование их будущего. В отличие от Бзежинского-стратега, Киссинджер-дипломат всегда считал, что мировой порядок и мирное сосуществование цивилизаций возможны только при условии баланса сил, а не гегемонии одной или нескольких стран. По его мнению, для того чтобы работала любая система международных отношений, она должна иметь два ключа: во-первых, полное равновесие, которое сделает саму попытку сломать эту систему тяжелым и дорогим удовольствием, а во-вторых, система должна быть легитимной в глазах ее основателей.

Любые теоретические концепции становятся интересными в их практическом изложении или же в прикладном раскрытии их содержания. Для дипломата же теорию необходимо «привязать к местности» и тут возникают множества вопросов об их применимости к тем или иным условиям, обстоятельствам и даже ситуациям. Один из фундаментальных проблем связан с современной эволюцией системы международных отношений, когда говорят о смещении ее европоцентристской оси в сторону Азии. Традиционно это трактуется еще и как отношения между Западом и Востоком. Есть ли проблема выбора перед человечеством между этими двумя полюсами? Существует или нет подобная дилемма для мировой политики и куда будет эволюционировать главная ось глобального развития?

Вышеприведенные размышления и вопросы в определенной мере являются своеобразным результатом непринужденных и содержательных бесед за чашкой ароматного кофе или чая с известным туркменским дипломатом, Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана Сапаром Комековичем Бердыниязовым, который более полувека своей трудовой биографии посвятил Востоку, находясь на дипломатическом поприще в странах Южной Азии и Среднего Востока. Выполняя сложнейшие поручения и ответственные задания своей Родины, Сапар Бердыниязов воочию видел всю перипетию бурной политической жизни в странах пребывания. Он являлся не просто свидетелем, но и непосредственно вовлеченным участником событий, определявших поворотные моменты в истории ряда стран и народов этого всегда бурлящего обширного региона огромного Азиатского континента. Ему есть что говорить о степени применимости западных теорий относительно восточного общества.

Проведя несколько десятилетий в регионе Индийского субконтинента, Сапар Комекович убежден, что до сих пор преобладающий европоцентристский взгляд на существующий миропорядок является одним из существенных факторов, сдерживающих появление нового видения ныне складывающегося глобального соотношения сил. Проблема, скорее всего в том, что в исторические эпохи Великих открытий, Просвещения и Возрождения когда был создан фундамент современной Европы, ученым мужам Запада все же не удалось полностью постичь суть Востока.

Знаменитое и известное специалистам-международникам «уравнение» Киплинга, скорее всего, является результатом отчаяния или же бессилия в отыскании ключа к синергетическому синтезу Востока и Запада, нежели отражением фаталистической истины.

Если проследить геополитическую стратегию Запада еще со времен основания английской Ост-Индской компании (East India Company) 31 декабря 1600 года, то она закрепилась в основе трансатлантического видения мирового порядка и до сих пор кажется многим как бы незыблемой. Вспомним сентенцию известного философа эпохи Просвещения Шарля Луи де Монтескьё (1689—1755) – автора книги «О духе законов». В частности, говоря о различиях народов, живущих в разных климатических широтах, Монтескье писал: «В климате чрезмерно жарком, тело совершенно лишается силы. Тогда расслабление тела переходит и на душу: такой человек ко всему равнодушен, не любопытен, не способен ни на какой благородный подвиг, ни на какое проявление великодушия, все его склонности приобретают пассивный характер, лень становится счастьем, там предпочитают переносить наказания, чем принуждать себя к деятельности духа, н рабство кажется более легким, чем усилия разума, необходимые для того, чтобы самому управлять собою».

Как отмечает Сапар Бердыниязов, наоборот, внешняя расслабленность жителей Южной Азии никак не отражает всю глубину и окраски душевного порыва восточного человека. В частности, именно учение великого Махатмы Ганди (1869-1948) о философии ненасилия и послужило фундаментом широкого движения гражданского неповиновения (сатьяграхи), которое в свою очередь привело к завоеванию независимости и восстановлению независимой государственности Индии.

Мужество славных предков Пакистана и его народа окаймлялось нежностью восточной души, которая вмещает в себе как безграничное терпение, так и молниеносное горячность характера.

Мухаммед Байрам-хан (1497-1561), будучи крупным военачальником, главным министром и регентом Могольского императора юного Акбара, известен своими бессмертными стихотворными произведениями. Перу Байрам-хана принадлежат следующие строки, посвященные его жене, принцессе Салиме Султан Бегум, внучке императора Бабура:

Лишь тебя зову я милой — хочешь верь, а хочешь нет.

Сердце ты испепелила — хочешь верь, а хочешь нет.

Я могу тебе признаться: если я и захочу,

Позабыть тебя нет силы — хочешь верь, а хочешь нет…

Лишь тебя одну я вижу, если ты среди подруг,

Всё другое мне постыло — хочешь верь, а хочешь нет.

Отец-основатель современного Пакистана Мухаммад Али Джинна (1876-1948) крупнейший философ Востока, отстоял право на государственность своего народа в жестоких политических битвах, где обнажается острие ума намного чаще, чем проблеск клинка. Духовный отец Пакистана Аллама Мухаммад Икбал (1877-1938) в своих стихах и литературных трудах воспевал единство благородных мечтаний и упорство в их достижении.

Основателю Афганистана Ахмад шаху Дуррани (1722—1772) посвящены бессмертные строки Махтумкули Фраги в его стихотворении «Аршы-аглая»:

О, Ахмед-шах! Пусть слава твоя пройдет по земле,

А имя твое достигнет небесного трона,

Пришедший – слуга твой, не явившийся – добыча,

Поднимайся же шаг за шагом по ступеням величья.

Махтумкули Фраги был свидетелем последовательных политических потрясений XVIII века в регионе нынешней Большой Центральной Азии, когда произошли радикальная смена режима в Персии и заложены основы самостоятельной государственности Афганистана.

Если следовать в контексте концепции еще одного Нобелевского лауреата Ильи Пригожина, порядок в западном понимании является хаосом для Востока, и наоборот – естество Востока это хаос на глазах европейцев. Или же если расширить эту мысль, то нынешняя политическая энтропия европоцентристского миропорядка, включая процесс своеобразного хаоса в Азии, одновременно способствует формированию структур, балансирующих на казалось бы зыбкой почве нынешней системы международных отношений.

Не случайно поэтому, гений Киссинджера был ориентирован на глубокий анализ азиатской геополитики. «Построение баланса сил в Азии выглядит для ученого более сложной задачей. Азия — часть света с огромными ресурсами и наиболее многочисленным населением в мире» писал он. Точный диагноз Г.Киссинджера заключался в том, что построение равновесия в этом регионе существенно отличается от подобной работы относительно Запада. Катастрофические мировые войны и недостаточный потенциал отдельно взятых европейских стран перед лицом глобальной опасности привели к тому, что баланс сил, подобный «Европейскому концерту» потерял смысл в Европе. Тем не менее, видение Востока со стороны Запада все еще остается в плену традиционного европоцентризма, и менять это не в состоянии даже такие величины как Г.Киссинджер, З.Бзежинский и др. В частности, Киссинджер видел ключ к равновесию не в равенстве Востока и Запада, а в доминировании последнего. В частности, он писал: «Европейские страны больше не считают друг друга потенциальным источником безопасности и готовы выступать единым фронтом с США. В отличие от Европы, страны Азии имеют разные понятия о геополитических угрозах, и само понятие для них существенно отличается от европейского. Какая-то их часть опасается Китая, какая-то — России, а Индия и Пакистан — друг друга. Кроме того, благодаря огромному человеческому потенциалу, роли стран в этом регионе постоянно меняются. Таким образом, построение потенциальных союзов в Азии является сложной задачей, а система безопасности здесь значительно отличается от европейской». Резюмируя вышесказанное, Г.Киссинджер писал: «Присутствие США в этом регионе является обязательным».

Более того, президент вашингтонского Центра имени Ричарда Никсона Дмитрий Саймс еще в 2004 году в своей статье под названием «Имперская дилемма Америки» утверждал о том, что «Превращение Америки в современную империю уже невозможно остановить. И этот факт ставит американскую администрацию перед проблемами, решать которые она пока не готова». Пора задуматься – насколько реальными выглядят сегодня идеи Д.Саймса о том, что США как-бы нехотя и поневоле судьбы воздвигается на вершину геополитического Олимпа нового века. Ибо как он писал: «Любая дискуссия вокруг внешней политики Вашингтона, преследующая реалистические цели, должна начинаться с признания того факта, что независимо от взглядов и предпочтений американцев преобладающая часть мирового сообщества видит в Америке зарождающуюся империю. Исходя именно из этого, некоторые государства оказывают поддержку Соединенным Штатам. Они рассматривают США в качестве добропорядочной либеральной империи, способной оградить их от притязаний местных авантюристических режимов». По мнению Саймса, не лишены оснований высказывания о том, что «Соединенные Штаты не жаждут мирового господства, а стремятся использовать свое влияние в благих целях. Политическая культура и даже система институтов этой страны препятствуют эффективному выполнению ею имперской роли… возникновение большинства империй происходило спонтанно, а не в соответствии с неким генеральным планом. Нередко их развитие как бы подчинялось законам физики: удачный ход создает количество движения, которое затем сохраняется по инерции. По мере поступательного движения перед империей открываются новые возможности и возникают задачи, значительно расширяющие изначальный круг ее интересов».

Примерно в таком русле 25 веков тому назад рассуждал и знаменитый Фукидид – автор геополитического закона о дилемме безопасности, более известного как «ловушка Фукидида». Обосновывая становление Афины как имперского государства, Фукидид писал: «Эту державу мы приобрели ведь не силой… Дальнейшее усиление нашего могущества определили сами обстоятельства. Вначале это был страх перед персами и соображения нашей собственной безопасности, затем последовали соображения собственной чести и, наконец, выгода».

Насколько бесконфликтной будет вышеобозначенная нарождающаяся и расширяющаяся само по себе новая империя западного типа, к тому же претендующая стать своеобразной регулирующей силой для Азии, то есть Востока? В практическом плане, чтобы исключить конфликты и войны, тут на передний план выдвигается дипломатия, как главный инструмент диалога между мировыми державами, если хотите – между цивилизациями.

Продолжение следует…

Доктор Бегенч Караев занимается проблемами философии права и политики. Он является автором ряда учебников и монографий, в том числе “Политический анализ и стратегическое планирование”, “Политический анализ: проблемы теории и методологии: (опыт изучения современного центральноазиатского общества)” и “Традиционное и современное в политической жизни центральноазиатского общества (опыт политического анализ)”.

///nCa, 7 декабря 2023 г.