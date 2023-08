Эксперт Усса Уссаев рассказал о перспективах сотрудничества Туркменистана с прикаспийскими государствами

Ежегодно 12 августа страны каспийского региона празднуют День Каспия. Традиция берёт своё начало с 2007 года, после вступления в силу Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, или Тегеранской конвенции. Обозреватель Усса Уссаев рассказал редакции Turkmenportal о сотрудничестве Туркменистана с государствами региона и перспективных проектах.

Наиболее масштабные мероприятия в честь Дня Каспия запланированы к проведению в Туркменистане и России.

В Туркменистане в целях широкой популяризации экологической политики страны, расширения международного сотрудничества, нацеленного на обеспечение экологической безопасности и защиты морской среды Каспийского моря, в национальной туристической зоне «Аваза» 12 августа пройдут научно-практическая конференция, спортивные и культурные мероприятия.

В Астрахани 10 и 11 августа пройдёт форум «День Каспийского моря». Участники форума обсудят вопросы мониторинга загрязнения морской и прибрежной среды Каспия, биоразнообразия, обеспечения экологической безопасности и энергоресурсного потенциала.

Углублению и расширению традиционно добрососедских отношений между странами каспийского региона повлияло принятие 12 августа 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря — международного договора между Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном в рамках Пятого каспийского саммита в казахстанском городе Актау.

На основе принципов, заложенных в этой Конвенции, и развивается сотрудничество Туркменистана с государствами региона и осуществляется планирование и реализация перспективных проектов.

Большим энергетическим проектом для региона стал проект Транскаспийского газопровода.

Транскаспийский газопровод – элемент энергетической безопасности в мире

Ранее МИД Туркменистана распространил заявление, что страна намерена продолжать участвовать в реализации проекта по строительству Транскаспийского газопровода. В релизе внешнеполитического ведомства акцентируется внимание на том, что речь идет не просто о будущих поставках топлива в Европу, а об обеспечении глобальной энергетической безопасности. По мнению дипломатического ведомства, не существует никаких политических или экономических факторов, которые бы препятствовали строительству газопровода.

Газопровод станет еще одним вариантом диверсификации энергетических потоков. При этом, будет соблюден баланс интересов участников строительства, транзитеров и потребителей.

Проект Транскаспийского газопровода

В Ашхабаде 26 мая 2008 года был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по энергетике между – Туркменистаном и Европейским Союзом. Участники договорились о сотрудничестве по диверсификации рынка и поставкам энергетических ресурсов в целях обеспечения энергетической безопасности.

Вопрос о строительстве обстоятельно обсудил Гурбангулы Бердымухамедов, в 2007 году в ходе переговоров в Брюсселе с председателем Еврокомиссии, европейскими комиссарами. Затем высокопоставленные политики ЕС посетили Туркменистан, что позволило достигнуть принципиальных договоренностей по вопросам взаимодействия Туркменистана с Евросоюзом в области энергетики.

В 2011 году в Туркменистан приезжал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу. Он подтвердил, что стороны готовы проработать вариант поставок энергоресурсов из Туркменистана в Европу.

Туркменистан стал инициатором диалога «на полях» ООН о проблеме энергетической безопасности. На основании этого в 2008 году Генассамблея ООН приняла резолюцию «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества». Спустя пять лет Генеральная Ассамблея ООН еще раз единогласно приняла туркменский проект аналогичной резолюции.

Туркменистан является инициатором формирования механизма энергетического партнерства с участием ЕС и Азербайджана. Евросоюз сделал Транскаспийский газопровод одним из перспективных для Брюсселя проектов. В ноябре 2013 года в королевстве Бельгия в городе Брюссель прошла двусторонняя встреча с представителями Европейской комиссии по Транскаспийскому газопроводу и выхода туркменского природного газа на Европейский рынок.

Выступая на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана – 2019», представитель генерального директората по энергетике Еврокомиссии Эрлендас Григорович отметил, что ЕС принял комплексную стратегию по Центральной Азии, где говорится об интересе ЕС к развитию взаимоотношений с Туркменистаном в качестве важного партнера в регионе.

– В 2018 году спрос на газ в Европе составил 300 миллиардов кубометров, поставщиков не так много, поэтому мы продолжаем нашу работу по диверсификации наших источников поставок и маршрутов, чтобы обеспечить нашу энергетическую безопасность. – В этом плане мы смотрим и на Туркменистан, – сказал тогда Григорович.

Представитель ЕС делая такие заявления возлагал огромные надежды на действие Конвенции о правовом статусе Каспия и Южный газовый коридор. По его мнению, конкурентоспособная цена, распределение экономических выгод среди участников проекта, финансовые условия и хорошая операционная среда – все это должно помочь реализации проекта Транскаспийского газопровода.

Григорович говорил о возможности создания со стороны ЕС дополнительных благоприятных условий для проекта, как это было в случае с Южным газовым коридором. Европейские компании проведут техническую экспертизу проекта, проверят соблюдение стандартов в области экологии и проведут подготовку местных специалистов.

Представитель генерального директората по энергетике Еврокомиссии особо подчёркивал, что Туркменистан имеет огромный потенциал, страна имеет все необходимое для привлечения европейских инвесторов.

Тогда проект получил очередное техническое обновление, Транскаспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана должен был подключиться к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Этот газопровод предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в Южную Европу.

В конце июля 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о планах завершить строительство газопровода Игдыр-Нахчыван в 2024 году. По словам Байрамова, в ходе обсуждения энергетического взаимодействия между двумя государствами с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом было особо отмечена значимость реализации проекта газопровода.

Напомним, что газопровод Игдыр-Нахчыван будет обладать способностью пропустить через себя 500 миллионов кубометров газа в год, что позволит поставлять азербайджанский газ из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику.

Байрамов обратил внимание на обращения Еврокомиссии и многочисленные просьбы стран Европы и заявил, что на данный момент ведутся обсуждения по расширению газопроводов TANAP и TAP.

− Южный газовый коридор относится к проектам, меняющим энергетическую карту Евразийского региона. В настоящее время реализуются конкретные проекты по его расширению и доставке дополнительных объемов газа как на рынок Турции, так и через турецкую территорию в Европу. И в ближайшие месяцы мы увидим результаты, − подчеркнул Байрамов.

Учитывая обращения Еврокомиссии и многочисленные обращения европейских стран, более года испытывающих дефицит голубого топлива, в настоящее время ведутся обсуждения по расширению газопроводов TANAP и TAP, сообщил министр.

Усса Усаев отметил, что Транскаспийский трубопровод может стать дополнительным ключом к реализации масштабных проектов по доставке газа в Европу. Туркменистан готов к взаимовыгодному сотрудничеству по его реализации со всеми заинтересованными сторонами. А как отметило и внешнеполитическое ведомство Туркменистана, не существует никаких политических или экономических факторов, которые бы препятствовали строительству газопровода.

