Гендиректор астраханской портовой зоны рассказал о планах строительства логистического центра Туркменистана

В Ашхабаде в рамках Российско-Туркменского бизнес-форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и меморандума о намерениях по созданию логистического центра Туркменистана в Астраханской области. Стороны будут определять потенциальных инвесторов, совместно сформируют грузовую базу и начнут налаживать процесс перевозки контейнеров через порты Астрахани и Туркменбаши. Запуск логистического центра позволит нарастить товарооборот между Россией и Туркменистаном, сообщает Министерство внешних связей Астраханской области РФ.

Подробности о начале большой совместной работы телеканалу «Астрахань-24» сообщил генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин. Согласно меморандуму, после подготовки туркменской стороной проекта и проведения предварительной оценки необходимых инвестиций, будет разработана дорожная карта по реализации проекта и заключен договор о создании логистического центра.

«Необходимо проработать все технические и организационные вопросы по созданию логистического центра, который, по сути, станет первым в своем роде и послужит примером для других наших партнёров из прикаспийских государств», – подчеркнул он.

В портовой особой экономической зоне определены несколько участков рядом с 8 и 9 причалами порта Оля. Земля передана якорному резиденту – портово-логистической компании «Каспий». Там уже создается инфраструктура, началось возведение объектов для перевалки контейнеров, зерна и масла.

«Весной этого года планируем по временной схеме отгружать зерно в направлении наших южных соседей, – сообщил Сергей Милушкин. – Одновременно с этим завершается проектирование и будет объявлен конкурс на строительство контейнерного терминала с первоначальной мощностью 1 млн тонн грузов в год. Ждём в ближайшее время заключения государственной экспертизы. В 2024 году начнём погрузку-разгрузку контейнеров».

По мнению генерального директора АО «ОЭЗ «Лотос», появление в портовой ОЭЗ логистического центра Туркменистана станет важным стимулом для развития грузоперевозок из Центральной Азии в Россию и обратно, позволит подключить к международному транспортному коридору «Север – Юг» другие страны, не имеющие прямого выхода в Каспий.

«Недавно на переговорах в Астрахани коллеги из Узбекистана и Киргизии выразили заинтересованность в перевалке грузов из Туркменистана в Астрахань, – напомнил Сергей Милушкин. – Интерес к проекту нашей портовой особой экономической зоны также проявляет бизнес Ирана, Индии, арабских стран. Рассчитываем, что количество участников проекта будет расти». ///nCa, 26 января 2023 г.