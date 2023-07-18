Туркменский специалист рассказал о роли Туркменистана в формирующихся транспортных коридорах Евразии

Занимая выгодное географическое положение и имея современную транспортную инфраструктуру, Туркменистан проводит активную политику, направленную на превращение страны в один из главных центров пересечения трансконтинентальных маршрутов, считает Сапа Гурбанбердиев, ведущий специалист компании «ТуркменЛогистика улгамы».

В своей статье, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан» эксперт поделился своим мнением относительно роли Туркменистана в развивающихся сегодня транспортных коридорах на Евразийском пространстве.

Коридор Север-Юг

Так, большие возможности для увеличения объёма грузоперевозок предоставляет международный транспортный коридор (МТК) Север–Юг. Он является ключевым элементом транспортного каркаса Евразии по осям Восток–Запад и Север–Юг, стыкуется с большинством транспортных евразийских коридоров, обеспечивая кратчайшие рас­стояния перевозок грузов между странами Евразии, а также расширяет экспортные маршруты в Юго-Восточную Азию, Восточную Африку и на Ближний Восток, отмечает автор.

МТК Север – Юг даёт возможность логистического выбора существующих трёх маршрутов: транскаспийского (с использованием железных дорог и портов), западного и восточного (сухопутного) – доставки грузов, включая инфраструктуру железнодорожного, автомобильного и внутреннего водного транспорта, морские порты пяти государств на Каспии, а также порты Персидского залива.

Восточная ветка МТК Север–Юг проходит по территории Туркменистана. После запуска железной дороги Казахстан– Туркменистан–Иран, а самая длинная часть – 700 км пролегает по Туркменистан, потенциал страны в логистике транзитных потоков стал особенно впечатляющим, подчеркивает Гурбанбердиев.

Об этом свидетельствует ре­гулярность прохождения полносоставных контейнерных поездов по восточной ветке МТК через Туркменистан. для дальнейшей оптимизации грузоперевозок и раскрытия потенциала коридора Север–Юг предпринимаются конкретные шаги по упрощению логистики вдоль маршрута.

Так, в рамках 27-й Международной выставки транспортно-логистических услуг «TransRussia 2023» KTZ Express (Казахстан), «РЖД Логистика» (Россия) и ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» подписали Меморандум о создании совместного предприятия для развития перевозок вдоль коридора Север–Юг. Предприятие возьмёт на себя вопросы создания Единого логистического оператора на восточном маршруте. Стороны договорились объединить свои компетенции для формирования конкурентоспособных тарифных ставок и «бесшовной» перевозки грузов из Казахстана, России, Туркменистана в Иран, страны ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для развития и эффективного использования своего транспортного потенциала Туркменистан стал официальным участником Соглашения о международном транспортном коридоре Север–Юг.

По мнению специалиста, за счёт включения Международного морского порта Туркменбаши МТК Север–Юг не только приобретает дополнительный вариант маршрута, но и возрастают транзитные возможности Каспия и всего Прикаспийского региона.

Роль Туркменистана в этом маршруте заключается в том, что Международный морской порт Туркменбаши станет транспортно-логистическим узлом с маршрутами, ведущими на восток как в Узбекистан, так и в Афганистан.

Южный транспортный коридор

В поисках оптимальных транспортных маршрутов Туркменистан, Россия, Кыргызстан и Узбекистан договорились о запуске нового мультимодального «Южного транспортного коридора». Он пройдёт с юга Кыргызстана в Узбекистан, далее – в Туркменистан, в порт Туркменбаши на Каспийском море и направится на север, в Астрахань.

Четырёхсторонние переговоры с представителями уполномоченных органов и бизнеса Туркменистана, Кыргызстана, России и Узбекистана прошли в январе 2023 года.

Это будет наиболее короткий маршрут для доставки грузов. Кроме того, этот маршрут значительно упростит и ускорит торговые и экономические связи между странами и будет способствовать развитию региональной интеграции, считает автор статьи. ///nCa, 18 июля 2023 г.

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