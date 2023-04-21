Транспортная связуемость, экспорт газа и безвизовый режим – посол Блохин рассказал о текущих тенденциях туркмено-российского сотрудничества

Посол России в Туркменистане Александр Блохин рассказал в интервью ТАСС об основных тенденциях туркмено-российского сотрудничества, выделив такие сферы, как совместные транспортные коридоры, поставки туркменского газа в Россию и перспективы установления взаимного безвизового режима.

“Газпром” в 2022 году закупил у Туркменистана 5 млрд куб. м газа

“Газпром” в прошлом году закупил у Туркменистана около 5 млрд куб. м газа согласно заключенному сторонами договору. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин.

В 2021 году российская компания закупила у Туркменистана 10 млрд куб. м газа.

“Около 5 млрд куб. м газа в 2022 году закупил “Газпром” у Туркменистана. У нас договор с Туркменистаном до 2024 года, он был пролонгирован в прошлом году. В договоре общий объем поставок в Россию зафиксирован [на уровне] около 5 млрд куб. м на 2022 год. А что касается дополнительных объемов, это будет зависеть от того, насколько Туркменистан будет иметь возможность поставить сверх договора”, – сказал посол.

Он также отметил, что у России и Туркменистана есть обоюдный интерес в сотрудничестве по созданию подземных газохранилищ. Переговоры об этом ведутся.

Посол РФ заявил о планах Туркменистана официально присоединиться к коридору “Север – Юг”

Туркменистан планирует официально присоединиться к соглашению о международном транспортном коридоре “Север – Юг”, Россия всецело одобряет этот шаг. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин.

“Существует соглашение по коридору “Север – Юг”, Туркменистан готов официально стать его участником. “Север – Юг” – это не только важная артерия для РФ сегодня в этой турбулентной политической системе, но и для Туркменистана, потому что быть транзитным государством – это всегда очень выгодно, это дополнительные серьезные доходы в бюджет государства. И я уверен, что Туркменистан в этом так же заинтересован, как и РФ”, – сказал он.

По словам Блохина, чтобы Туркменистан стал полноценным участником этого договора, необходимо согласие всех стран-участниц. “По крайней мере, Россия, безусловно, одобряет это присоединение, более того, рекомендует всем другим государствам тоже одобрить это желание Туркменистана. Я не думаю, что кто-то будет против, потому что этот коридор проходит по странам, которые дружественны Туркменистану, поэтому я не вижу здесь больших возражений с их сторон”, – пояснил посол.

Он добавил, что Россия и Туркменистан ведут предметные переговоры по созданию автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря.

Россия готова перейти с Туркменистаном на безвизовый режим

Россия готова перейти на безвизовый режим с Туркменистаном, если он выразит такое желание. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин.

“Мы готовы либерализовать вопрос визового режима, туризма и т. д. в той степени, в которой будет готов Туркменистан. Я хотел бы подчеркнуть: мы ничего не навязываем Туркменистану. Это его суверенное право регулировать эти отношения, мы уважаем его решения. У нас полная готовность от либерализации до полной отмены, как решит туркменская сторона”, – сказал он.

Блохин напомнил, что у Туркменистана визовый режим абсолютно со всеми государствами. “Но это уже внутреннее дело каждого государства. Туркменистан придает очень большое значение вопросам безопасности. В этом смысле в наше время это важный приоритет”, – добавил Блохин. ///Первоначально опубликовано ТАСС, 20 апреля 2023 г.