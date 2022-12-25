Объем торговли Ирана с прикаспийскими государствами вырос в последние месяцы – иранские СМИ

Иранские СМИ сообщили, что в последние месяцы наблюдается значительный рост объема торговли между Ираном и прикаспийскими государствами.

По данным иранского информационного агентства Mehr, за первые восемь месяцев текущего иранского года (21 марта – 21 ноября) товарооборот (без учета экспорта сырой нефти) с прикаспийскими государствами достиг 4,62 миллиона тонн на сумму 2,49 млрд. долл.США.

Это означает рост в стоимостном выражении на 17,47%, но снижение в физическом объеме на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Разбивка по странам:

Россия – товарооборот составил 2,63 млн тонн (рост на 23,73%) на сумму 1,48 млрд долл. (рост на 8,36%)

Азербайджан – 517 497 тонн (снижение на 9,42%) на сумму 484,993 млн. долл. (рост на 32,87%)

Туркменистан – 924 553 тонны (снижение на 0,16%) на сумму 311,820 млн. долл. (рост на 35,58%)

Казахстан – 560 878 тонн (рост на 30,62%) на сумму 209,164 млн (рост на 39,11%)

Информационное агентство Mehr (MNA) сообщает, что экспорт Ирана за этот период превысил 2,64 миллиона тонн на сумму 1,33 млрд.долл., зафиксировав рост в физическом и стоимостном выражении на 7,56% и 29,44% соответственно. /// nCa, 25 декабря 2022 г.