Иранская Палата торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства отмечает большой потенциал торговли с Туркменистаном

Объем товарооборота между Ираном и Туркменистаном составляет 450 миллионов долларов. Однако, двусторонняя торговля между двумя соседними странами обладает значительными потенциальными возможностями. Об этом заявил Президент Иранской палаты, торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства (ICCIMA) Самад Хассанзаде в Тегеране на встрече в суббот (27 апреля) с председателем Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мергеном Гурдовым.

По мнению Хассанзаде, расширение торговли между Ираном и Туркменистаном зависит от создания системы преференциальной торговой системы между двумя странами.

Руководитель ICCIMA указала на большой потенциал для сотрудничества в сфере туризма, в том числе оздоровительного.

Иран также может удовлетворить потребности Туркменистана в области наукоемких технологий, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства, добавил Хассанзаде.

В свою очередь, туркменская сторона отметила значительный потенциал для развития торговли между Ираном и Туркменистаном, выразив готовность ТПП Туркменистана предпринять усилия для дальнейшего расширения двусторонней торговли.

Высоко оценив высокий уровень выставки Iran Expo 2024, которая в настоящее время проходит в Тегеране, Гурдов сказал, что аналогичный смотр ежегодно проводится в Туркменистане, и Ашхабад готова видеть иранских бизнесменов на этом мероприятии. ///nCa, 29 апреля 2024 г.