News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Иранская Палата торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства отмечает большой потенциал торговли с Туркменистаном

Иранская Палата торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства отмечает большой потенциал торговли с Туркменистаном

By

Объем товарооборота между Ираном и Туркменистаном составляет 450 миллионов долларов. Однако, двусторонняя торговля между двумя соседними странами обладает значительными потенциальными возможностями. Об этом заявил Президент Иранской палаты, торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства (ICCIMA) Самад Хассанзаде в Тегеране на встрече в суббот (27 апреля) с председателем Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мергеном Гурдовым.

По мнению Хассанзаде, расширение торговли между Ираном и Туркменистаном зависит от создания системы преференциальной торговой системы между двумя странами.

Руководитель ICCIMA указала на большой потенциал для сотрудничества в сфере туризма, в том числе оздоровительного.

Иран также может удовлетворить потребности Туркменистана в области наукоемких технологий, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства, добавил Хассанзаде.

В свою очередь, туркменская сторона отметила значительный потенциал для развития торговли между Ираном и Туркменистаном, выразив готовность ТПП Туркменистана предпринять усилия для дальнейшего расширения двусторонней торговли.

Высоко оценив высокий уровень выставки Iran Expo 2024, которая в настоящее время проходит в Тегеране, Гурдов сказал, что аналогичный смотр ежегодно проводится в Туркменистане, и Ашхабад готова видеть иранских бизнесменов на этом мероприятии. ///nCa, 29 апреля 2024 г.

 

Related posts:

  1. В Токио состоялся туркмено-японский бизнес-форум  – министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана встретился с министром экономики, торговли и промышленности Японии
  2. Министр промышленности и торговли Татарстана отметил огромный потенциал для привлечения к сотрудничеству с Туркменистан МСП
  3. Министры сельского хозяйства стран Центральной Азии и Китая договорились о создании совместной рабочей группы
  4. Соглашение о транзитной торговле c Туркменистаном находится на завершающей стадии, заявил министр торговли Пакистана
  5. ТАПИ: Все афганцы поддерживают этот великий проект – министр горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана
  6. ЕБРР объявляет конкурс инноваций в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания
  7. Координатор премьер-министра Пакистана по вопросам торговли и промышленности подчеркивает важность проектов TAП и ТАПИ
  8. АБР одобрил проект по развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности в Центральной Азии
  9. IRU и сектор автомобильного транспорта Ирана изучают ключевые региональные возможности – делегация IRU посетила погранпереход между Ираном и Туркменистаном
  10. Товарооборот между Афганистаном и Туркменистаном достиг 481 миллиона долларов в 2023 году
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan