Афганистан и Туркменистан обсудили вопросы транспортной связуемости – в Тургунди будет создан логистический центр

26 апреля 2024 года в Кабуле состоялась двусторонняя встреча делегации Афганистана под руководством министра промышленности и торговли Нуриддина Азизи и делегации Туркменистана под председательством Директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Мамметхана Чакыева, сообщает министерство промышленности и торговли Афганистана.

На встрече, с учетом стратегического расположения двух стран, были обсуждены следующие вопросы:

• Применение льготных тарифов на афганские экспортные товары

• Увеличение экспорта мрамора, известняка, каменного цемента и других минеральных камней из Афганистана

• Расширение торговли между двумя странами

• Трехсторонние договоренности о транзите между Афганистаном, Туркменистаном и Казахстаном.

• Создание крупного совместного логистического центра в Тургунди

• Развитие железнодорожной инфраструктуры в Афганистане

• Содействие в вопросах транспортировки нефти и газа из Туркменистана в Афганистан

• Решение вопросов карантина афганских экспортных и транзитных товаров

• Развитие и дальнейшее налаживание банковских отношений между двумя странами

• Сокращение транспортных и транзитных издержек

Напомним также, что в этот же день в Кабуле состоялась трёхсторонняя встреча с участием делегаций Афганистана, Туркменистана и Казахстана, посвященная развитию транспортной инфраструктуры в Афганистане и улучшению связуемости между Центральной Азией, Южной Азией и Китаем.



///nCa, 27 апреля 2024 г.