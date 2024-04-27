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Афганистан и Туркменистан обсудили вопросы транспортной связуемости – в Тургунди будет создан логистический центр

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26 апреля 2024 года в Кабуле состоялась двусторонняя встреча делегации Афганистана под руководством министра промышленности и торговли Нуриддина Азизи и делегации Туркменистана под председательством Директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Мамметхана Чакыева, сообщает министерство промышленности и торговли Афганистана.

На встрече, с учетом стратегического расположения двух стран, были обсуждены следующие вопросы:
• Применение льготных тарифов на афганские экспортные товары
• Увеличение экспорта мрамора, известняка, каменного цемента и других минеральных камней из Афганистана
• Расширение торговли между двумя странами
• Трехсторонние договоренности о транзите между Афганистаном, Туркменистаном и Казахстаном.
• Создание крупного совместного логистического центра в Тургунди
• Развитие железнодорожной инфраструктуры в Афганистане
• Содействие в вопросах транспортировки нефти и газа из Туркменистана в Афганистан
• Решение вопросов карантина афганских экспортных и транзитных товаров
• Развитие и дальнейшее налаживание банковских отношений между двумя странами

• Сокращение транспортных и транзитных издержек

Напомним также, что в этот же день в Кабуле состоялась трёхсторонняя встреча с участием делегаций Афганистана, Туркменистана и Казахстана, посвященная развитию транспортной инфраструктуры в Афганистане и улучшению связуемости между Центральной Азией, Южной Азией и Китаем.


///nCa, 27 апреля 2024 г.

 

 

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