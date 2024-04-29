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Логический путь к дружбе (и партнерству) – это “И-И”, а не “Или-или”

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Тарик Саиди

Если у вас есть несколько хороших друзей и вы встречаете другого человека, с которым приятно общаться, с которым легко ладить и у которого есть все, что вы хотите от хорошего друга, вы бы попробовали подружиться, если бы это было взаимно.

Обычно вы позволяете взаимному влечению идти своим чередом, и дружба либо расцветет, либо сойдет на нет. Она может пережить несколько взлетов и падений, прежде чем перерастет в стабильное состояние, или же может протекать гладко, без каких-либо сбоев. Конечно, вы бы работали над тем, чтобы ваша дружба длилась до тех пор, пока вы чувствуете, что другой человек тоже вкладывает в нее свои мысли и усилия.

Вам никогда не приходило в голову, что вам нужно отказаться от некоторых из ваших нынешних друзей, чтобы найти нового друга. Это не похоже на внешний носитель памяти, где вам нужно удалить несколько старых файлов, чтобы освободить место для новых файлов. Дружба так не работает. Партнерские отношения также работают по-другому. В дружбе или партнерских отношениях нет понятия ограниченного пространства.

В целом, люди обладают многогранными характерами и широким спектром талантов и интересов. Это приводит к созданию нескольких кругов друзей, которые, как правило, пересекаются, а не исключают друг друга. Это естественная группировка. Наименьшим общим знаменателем является то, что все вы чувствуете себя комфортно друг с другом.

Для поддержания дружбы (и партнерства) постоянно необходимы равенство, доверие и взаимоуважение. Это процесс взаимодействия. В уравнении дружбы должны учитываться интересы всех сторон.

Это взаимодействие носит транзакционный характер в том смысле, что каждое взаимодействие оставляет впечатление в сознании, основанное на степени доверия и уважения, проявленных или не проявленных. Каждое взаимодействие также определяет, происходит ли оно в атмосфере равенства или нет.

Следовательно, каждое взаимодействие либо укрепляет, либо ослабляет дружбу или партнерство.

Совершенно очевидно, что дружба и партнерство развиваются по принципу “И-и”. — чтобы добавить новых друзей в свой круг, вам не нужно удалять никого из существующих друзей. Количество друзей, которых вы можете завести, не ограничено. С каждым новым знакомым вы просто расширяете свой круг общения.

Логика “Или-или” неприменима к формированию дружеских и партнерских отношений. /// nCa, 29 апреля 2024 г.

 

 

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