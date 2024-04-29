В Туркменистане отпразднован Национальный праздник туркменского скакуна

В субботу, 27 апреля, в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева при участии Президента Сердара Бердымухамедова состоялись торжества в честь Национального праздника туркменского скакуна.

Мероприятие началось с захватывающего шоу с участием юных джигитов – студентов Академии.

Затем главе государства были переданы в дар Ахалтекинские скакуны от каждого региона. От Ахалского велаята – конь Маркав, от Балканского велаята – скакун Умман, от Дашогузского велаята – скакун Керемли, от Лебапского велаята – скакун Пяхимли, от Марыйского велаята – скакун Сарпалы, от города Ашхабад – скакун Пайхаслы.

От имени военных и правоохранительных органов Президенту подарили скакуна по имени Эдермен.

Жители города Аркадаг и коневоды посёлка имени Аба Аннаева этрапа Кяризек подарили Президенту жеребёнка, родившегося в 2024 году. Президент назвал его именем Ылхам (Вдохновение).

В ходе мероприятия были объявлены итоги Международного конкурса на самого красивого ахалтекинца.

В финал конкурса вышло десять коней, воплощающих лучшие характеристики породы, безупречный экстерьер, а также отличную выучку, и признанных по этим критериям комиссией наиболее достойными претендентами на звание самого красивого скакуна года.

Самым красивым ахалтекинским скакуном 2024 года был признан великолепный конь Гадымы (Древний), родившийся в 2017 году, потомок Гадымгала и Дурли, принадлежащий к линии прославленного коня по имени Факирпальван. Победителю конкурса был вручён главный приз от имени Президента Сердара Бердымухамедова – ключи от автомобиля марки «Toyota Highlander», переходящий Кубок и диплом.

Также были объявлены имена победителей творческого конкурса на художественное воплощение красоты коней в искусстве. Конкурс проходил в номинациях – самый искусный ковёр, ювелирное произведение, лучшее живописное и скульптурное изображение коня, а также издательские продукты, фотоснимки и телесюжеты. Победителями стали студенты и преподаватели Туркменского государственного института культуры и Государственной академии художеств.

Затем Президент Сердар Бердымухамедов в закрытом манеже Международной академии коневодства имени Аба Аннаева встретился с коневодами страны.

Как сообщил глава государства, подаренные ему скакуны передаются в дар Международной академии коневодства имени Аба Аннаева.

По случаю Национального праздника туркменского скакуна, Президент вручил профессорско-преподавательскому составу Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, учёным Научно-производственного центра коневодства, а также коневодам города Аркадаг ключи от квартир в городе Аркадаг. Новые дома рассчитаны на 120 семей.

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В воскресенье, 28 апреля, состоялись праздничные скачки в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе. На торжестве присутствовал Президент Сердар Бердымухамедов.

Скачки включали в себя восемь захватывающих забегов на 1000 и 1800 метров, где участвовали десятки скакунов. Главный приз, учрежденный Президентом Туркменистана, был разыгран в заключительном забеге.

Победителем стал скакун Безирген, принадлежащим Ахалтекинскому конному комплексу Президента страны. Ему понадобилось 2.03 минуты, чтобы завоевать победу. За свой результат в скачках наездник Бегенчмурад Агамырадов получил кубок и 100 тысяч манатов.

В ходе мероприятия состоялась церемония вручения от имени Президента Сердара Бердымухамедова призов победителям праздничных скачек, а также победителям конного марафона и соревнований по конкуру. ///nCa, 29 апреля 2024 г. (по материалам TDH, фото – TDH, THP)