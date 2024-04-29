ICIEC и Туркменистан обсуждают вопросы сотрудничества в энергетическом секторе

Председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана, управляющий Исламского Банка Развития от Туркменистана Рахимберди Джепбаров провел переговоры в Эр-Рияде с директором Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортным кредитам (ICIEC) Уссама Кайси.

Встреча состоялась на полях ежегодных совещаний Группы Исламского банка развития (ИБР), которые проходят в Эр-Рияде с 27 по 30 апреля под патронажем Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда. Тема собраний 2024 года – «Заботясь о прошлом, создавая будущее: оригинальность, солидарность и процветание».

Джепбаров и Кайси изучили потенциальные возможности сотрудничества в энергетическом секторе с целью расширения доступа к энергии в Туркменистане, сообщают в ICIEC.

Глава ТВЭБ отметил, что партнерство с Исламской корпорацией по страхованию инвестиций и экспортных кредитов может изменить правила игры, открыв двери для международного финансирования в целях поддержки критически важной инфраструктуры для стимулирования экономики Туркменистана.

Туркменская сторона подчеркнула, что сотрудничество с ICIEC выходит за рамки энергетического экспорта. В частности, Туркменистан подтвердил свою приверженность объединению усилий с ICIEC по проектам, связанным с изменением климата и экологическими проблемами, а также обеспечением устойчивого будущего.

Туркменистан является членом ICIEC с 2019 года. ICIEC поддерживает туркменскую экономику, предоставляя инструменты снижения рисков и финансовые решения для банков, корпораций, экспортно-кредитных агентств и других страховщиков, ведущих деятельность в стране. ///nCa, 29 апреля 2024 г.