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Турецкие подрядчики выполнили строительные проекты в Туркменистане на сумму 50,9 миллиарда долларов

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Турецкие подрядчики получили в общей сложности 110 контрактов на сумму 7,5 миллиарда долларов за рубежом за первое полугодие этого года, что на 63% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пишет газета Hurriyet Daily News со ссылкой на Министерство торговли Турции.

Согласно сообщению, несмотря на неблагоприятную мировую экономическую конъюнктуру, турецкие компании выиграли тендеры на 492 проекта общей стоимостью 19,1 миллиарда долларов.

За последние пять десятилетий Россия остается крупнейшим иностранным рынком для турецких подрядчиков.

Турецкие строительные компании реализовали в России проекты на сумму 97,97 миллиарда долларов в период с 1972 по июль 2022 года, что составляет 20,4 % всех проектов, реализованных за рубежом.

Далее следует Туркменистан, где осуществлены проекты общей стоимостью 50,9 миллиарда долларов.

В Ираке выполнены проекты на сумму 33,2 миллиарда долларов, в Ливии – на 30,3 миллиарда долларов.

Другими крупными рынками сбыта услуг турецких подрядчиков являются Казахстан (27,9 миллиарда долларов), Саудовская Аравия (25,2 миллиарда долларов) и Алжир (20,5 миллиарда долларов).

В Европе и США турецкий строительный бизнес получил проекты на сумму 40,7 миллиарда долларов и 4,2 миллиарда долларов соответственно.

В период с 1972 года по июнь 2023 года турецкие компании реализовали в общей сложности 11 758 проектов в 133 странах на общую сумму 480,5 миллиарда долларов. ///nCa, 7 июля 2023 г.

 

 

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