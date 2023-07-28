Совместный саудовско-пакистанский нефтеперерабатывающий завод стоимостью 10 миллиардов долларов в Гвадаре будет перерабатывать 300 000 баррелей в день – это откроет новые возможности для Центральной Азии

Проект по строительству нового нефтеперерабатывающего завода стоимостью 10 миллиардов долларов США находится на стадии реализации. Это совместный саудовско-пакистанский проект в глубоководном порту Гвадар.

Партнерами выступают Saudi Aramco и пакистанская компания по разработке нефти и газа (OGDCL), Pakistan Petroleum Limited (PPL), Pakistan State Oil (PSO) и Government Holdings Private Limited (GHPL).

Мощность интегрированного нефтеперерабатывающего нефтехимического комплекса составит не менее 300 000 баррелей в сутки.

Меморандум о взаимопонимании по проекту был подписан 27 июля 2023 года.

Нефтеперерабатывающий завод, который будет производить 8 млн тонн дизельного топлива и 6 млн тонн бензина стандарта Евро-5 в год, будет создан в соответствии с недавно утвержденной политикой “зеленой” нефтепереработки, которая предлагает такие льготы, как установленная пошлина в размере 7,5% в течение 25 лет и налоговые каникулы на 20 лет.

Проект будет финансироваться в соотношении собственного капитала и кредита 30:70, причем Пакистан и Saudi Aramco внесут по 15% от общего капитала. Saudi Aramco, одна из крупнейших нефтяных компаний мира, возглавит проект по организации займов. Saudi Aramco предоставит 1,5 миллиарда долларов в качестве акционерного капитала, и такая же сумма будет выделена Пакистаном.

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В дополнение к удовлетворению потребностей Пакистана в очищенном топливе и продуктах переработки, завод будет иметь следующие преимущества:

Проект повысит жизнеспособность продолжения и увеличения поставок российской нефти (Urals) для переработки и дальнейших поставок на внутренний или зарубежный рынки.

Это ускорит переговоры о поставках нефти из Центральной Азии для переработки и дальнейшего экспорта на готовые рынки Азии.

Это внесет значительный вклад в энергетическую безопасность более крупного региона.

Это может способствовать расширению расчетов во взаимных валютах.

Как мы упоминали в некоторых из наших предыдущих отчетов, CAPS (Центральная Азия-Пакистан-Открытое море) является естественной зоной экономического партнерства. Это скорее концепция, чем жестко очерченная зона, и она генерирует свой собственный импульс для продвижения вперед. Это сила естественного положения дел. /// nCa, 28 июля 2023 г.

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