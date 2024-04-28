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Президент Туркменистана встретился с Раисом Татарстана

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В воскресенье, 28 апреля, в Ашхабаде состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который прибыл в Туркменистан для участия в мероприятиях по случаю Дня ахалтекинского скакуна. Об этом сообщила пресс-службы Раиса Татарстана.

«В Туркменистане многие годы успешно работают ведущие татарстанские компании. В прошлом году объем нашего товарооборота вырос на 13% и составил $52 млн», – подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к Президенту страны.

Он отметил, что есть немалый потенциал для развития связей в таких направлениях, как нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа-, судостроение, энергетика, агропромышленный комплекс.

Отдельно обсудили тему культурного сотрудничества. В прошлом году в Туркменистане прошли Дни культуры Республики Татарстан, а в Казани состоялся Международный фестиваль национальных культур «Восточный базар». «В текущем году ожидаем проведение Дней культуры Туркменистана в нашей республике», – напомнил Рустам Минниханов.

В ходе встречи отметили важность обмена опытом. В частности, для Татарстана интересен опыт ремесленников Туркменистана в части сохранения культурного наследия.

Кроме того, стороны договорились о взаимодействии по линии духовного управления мусульман. ///nCa, 28 апреля 2024 г. (фото – пресс-служба Раиса Татарстана)

 

 

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