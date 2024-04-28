Минниханов поблагодарил Аркадага Бердымухамедова за поддержку сотрудничества Татарстана и Туркменистана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Встреча состоялась в Ашхабаде в рамках празднования Дня ахалтекинского скакуна, сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

Рустам Минниханов поздравил Национального лидера от себя лично и от имени Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир» с важной датой для туркменского народа.

Кроме того, Раис республики поблагодарил Аркадага за личную поддержку тесного сотрудничества Татарстана и Туркменистана.

В рамках встречи собеседники обсудили предстоящие форумы в Казани. Рустам Минниханов пригласил делегацию Туркменистана принять участие в юбилейном 15-м форуме KazanForum. ///nCa, 28 апреля 2024 г.