Китай построит для Франции 16 контейнерных судов общей стоимостью 3 миллиарда долларов

nCa Report

В рамках беспрецедентной сделки Франция разместила заказ у Китая на строительство 16 крупных контейнеровозов. Общая стоимость заказа превышает 21 миллиард юаней (около 3 миллиардов долларов США).

Синьхуа сообщает, что Китайская государственная судостроительная корпорация подписала соглашение о сотрудничестве с французской CMA CGM Group по производству двенадцати двухтопливных больших контейнеровозов вместимостью 15 000TEU, работающих в основном на метаноле, и четырех судов вместимостью 23 000TEU, работающих в основном на сжиженном природном газе (СПГ).

Это самый крупный разовый заказ, полученный судостроительной промышленностью Китая.

По словам китайского производителя, суда, работающие на метаноле, имеют длину 366 метров и ширину 51 метр, а их грузоподъемность составляет 156 тыс. тонн, пишет Синьхуа.

Это также первый заказ китайской группы на производство таких контейнеровозов, работающих на метаноле. — Независимо разработанное судно может обеспечить нулевой уровень выбросов углекислого газа в течение всего рейса.

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Размещение заказа Францией не связано с недостатком внутренних мощностей или опыта в сфере судостроения.

Во Франции насчитывается по меньшей мере 16 верфей различной мощности.

Фактически, Франция является одним из мировых лидеров в секторе судостроения. Военно-морская группа (ранее DCNS) входит в десятку лучших в мире по военно-морскому строительству, в том числе в сфере строительства надводных кораблей и подводных лодок. Компания принадлежит совместно французскому государству и Thales Group, и в ней работают почти 16000 человек в 18 странах.

Этот заказ, с одной стороны, свидетельствует о твердом желании Франции продолжать экономическое сотрудничество с Китаем, а с другой стороны, является доказательством качества судостроения в Китае.

Цена заказа, возможно, не была решающим фактором, поскольку суда аналогичной конфигурации производятся другими крупными верфями по всему миру почти по той же цене, возможно, лишь немного выше.

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Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) – китайский судостроительный конгломерат.

CSSC входит в топ-10 оборонных групп Китая. В ее состав входят различные верфи, производители оборудования, научно-исследовательские институты и компании, связанные с судостроением, которые строят как гражданские, так и военные корабли.

http://www.cssc.net.cn

Ей принадлежат некоторые из самых известных судостроителей Китая, такие как Dalian Shipbuilding Industry Company, Jiangnan Shipyard, Hudong–Zhonghua Shipbuilding, Guangzhou Huangpu Shipbuilding и Guangzhou Wenchong Shipyardy.

Дочерняя компания Группы – China CSSC Holdings Limited зарегистрирована на Шанхайской фондовой бирже и, в свою очередь, владеет другими дочерними компаниями, включая Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding. По состоянию на 2022 год CSSC строит около 41 процента всех судов. Все корабли CSSC построены по военным спецификациям, в соответствии с доктриной китайского правительства.

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CMA CGM S.A., компания, разместившая заказ, является французской компанией по контейнерным перевозкам и судоходству. Это 3-я по величине контейнерная судоходная компания в мире.

https://www.cma-cgm.com

Ее штаб-квартира находится в Марселе, Франция. Название является аббревиатурой двух компаний-предшественниц, Compagnie Maritime d’Affrètement (CMA) и Compagnie Générale Maritime (CGM), что переводится как “Морская грузовая компания” и “Генеральная морская компания”.

Имея присутствие в 160 странах через 400 офисов, 750 складов, 155 000 сотрудников и обширный флот из 593 судов, CMA CGM обслуживает 420 из 521 торгового порта мира и управляет 257 судоходными линиями.

Общая грузоподъемность флота CMA CGM составляет более 2 300 000 TEU (1 480 000 контейнеров).

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Метанол – это безопасное, проверенное и конкурентоспособное по цене морское топливо для коммерческого судоходства, которое может соответствовать действующим и планируемым нормам выбросов. На долю судоходства приходится почти 3 процента общемировых выбросов парниковых газов, и в мире растет спрос на морское топливо с низким уровнем выбросов.

Серый и коричневый метанол получают из ископаемого топлива, будь то природный газ или уголь. Низкоуглеродистый или голубой метанол производится с использованием улавливаемого углерода и возобновляемой электроэнергии или зеленого водорода вместо природного газа. Метанол, полученный из возобновляемых источников, называют зеленым метанолом.

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Ввод в эксплуатацию этих 16 судов увеличит почти на 12% контейнерную мощь французского флота CMA-CGM.

Очевидно, что это позволит CMA-CGM добавить новые маршруты в свой портфель услуг и перевозить больше грузов по существующим маршрутам.

Это также свидетельствует об уверенности в будущем контейнерных перевозок в целом и ожидаемом росте объемов межконтинентальных перевозок грузов, в частности.

Французский заказ китайскому судостроителю также является подтверждением качества китайского кораблестроения и, возможно, побудит других клиентов размещать заказы в Китае. /// nCa, 12 апреля 2023 г.