Новый транспортный коридор, связывающий Центральную Азию, СНГ и Южную Азию, нацелен на активное использование транзитных возможностей Афганистана

23 апреля в Термезе состоялось первое заседание рабочей группы по развитию мультимодального транспортного коридора “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан” в гибридном формате с участием министров и заместителей министров транспорта стран-участниц коридора.

На встрече обсуждались вопросы связи государств Центральной Азии и СНГ через Узбекистан со странами Южной Азии путем развития данного мультимодального транспортного коридора, сообщает минтранспорта Узбекистана.

По итогам встречи была подписана дорожная карта, которая предусматривает реализацию конкретных планов по развитию грузовых перевозок.

В частности, Узбекистан планирует увеличение транзитных грузоперевозок через Афганистан в Пакистан за счет проведения анализа грузов, использования электронных цифровых документов в процессе перевозок, упрощения процессов перевозок.

После подписания в 2021 году соглашения о транзитной торговле между Узбекистаном и Пакистаном объемы грузоперевозок значительно увеличились. В 2022 году грузоперевозки между двумя странами через Афганистан повысились в два с половиной раза, а точнее 675 тысяч тонн по сравнению с 2021 годом . В этом году Узбекистан планирует перевезти по этому коридору более 1 миллиона тонн грузов.

Россия выразила твердую поддержку проекту строительства трансафганской железной дороги. Предложено создать консорциум из заинтересованных стран для реализации этой масштабной инициативы.

Беларусь, как западная точка коридора, также обладает значительным грузовым потенциалом, который будет востребован. Увеличение пропускной способности международных транспортных коридоров, в том числе мультимодальных, становится все более актуальной задачей в условиях роста грузопотоков между Азией и странами ЕАЭС.

Казахстан представил конкретные предложения по трансафганской железной дороге. Казахстанская сторона готова к участию в строительстве магистрали, поставляя материалы для верхнего строения пути, шпалы и скрепления собственного производства. Об этом казахстанская делегация заявила на двухсторонних переговорах в Кабуле с заместителем Премьера-министра Афганистана. По расчетам казахстанских специалистов, трансафганские железные дороги (Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар и Герат – Кандагар – Спин-Булдак) могут сократить время доставки грузов в регионе в 10 раз, а также значительно снизить транспортные расходы.

Меморандум о создании и развитии международного транспортного коридора “Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан” с выходом к портам Индийского океана, был подписан между Россией, Казахстаном и Узбекистаном 1 ноября 2023 года в Ташкенте. ///nCa, 29 апреля 2024 г.