News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Афганистан, Туркменистан и Казахстан провели в Кабуле трёхстороннюю встречу по вопросам транспорта – страны вместе будут развивать транспортную инфраструктуру в Афганистане

Афганистан, Туркменистан и Казахстан провели в Кабуле трёхстороннюю встречу по вопросам транспорта – страны вместе будут развивать транспортную инфраструктуру в Афганистане

By

В Кабуле 26 апреля состоялась трёхсторонняя встреча с участием делегаций Афганистана, Туркменистана и Казахстана, сообщает министерство промышленности и торговли Афганистана.

Делегации возглавили:

  • Афганистан – министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи
  • Туркменистан – директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Мамметхан Чакыев
  • Казахстан – заместитель Премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин

На трехсторонней встрече обсуждались вопросы транспортной связуемости между Северной Азией и Южной Азией.

В повестку дня встречи вошли вопросы сокращения транзитных и транспортных расходов на территории трех стран.

По итогам дискуссий достигнута договоренность о создании совместного технического комитета для продолжения переговоров. 

Официальный сайт премьер-министра Казахстана сообщает о данной встрече следующее:

Казахстан, Афганистан и Туркменистан договорились вместе развивать транзит и транспортную инфраструктуру в Афганистане. Для этого будут созданы благоприятные и конкурентоспособные тарифные условия, что позволит обеспечить ускоренный пропуск контейнерных поездов из Китая через Казахстан и Туркменистан в Афганистан и далее в Пакистан, Индию и страны Ближнего Востока.

По предварительным расчетам, срок доставки товаров по ускоренному маршруту из Сианя/Урумчи (КНР) до Афганистана (Тургунди и Андхой) сократится до 10-12 дней. Об этом на трехсторонней встрече в Кабуле договорились заместитель Премьер-Министра Казахстана Серик Жумангарин, генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев и министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи.

Днем ранее эти вопросы казахстанская делегация обсудила на встрече с министром гражданской авиации и транспорта Афганистана Хамидуллой Ахундзадой.

Использование нового транзитного маршрута позволит Афганистану обеспечить бесперебойную поставку китайских товаров на запад страны и значительно сократить расходы на доставку товаров по сравнению с другими видами транспорта.

Афганскому бизнесу предложено использовать возможности казахстанского терминала в Сухом порту Сианя для консолидации наиболее востребованных товаров в контейнерные поезда и прямой доставки товаров народного потребления: солнечных батарей, дизельных генераторов, мобильных телефонов, оргтехники и других.

«Мы приветствуем планы правительства Афганистана по развитию транспортной инфраструктуры, строительству новых железных дорог и приобретению подвижного состава. По итогам достигнутых договоренностей наши специалисты приступят ко всем необходимым расчетам и переориентации транспортных потоков. Большая работа предстоит не только в сфере логистики, но и в развитии необходимой инфраструктуры. У Туркменистана впереди большая программа модернизации железных дорог. Все это вкупе позволит помочь развить туркменскую инфраструктуру и у нас на Бейнеу – Актау – Болашак», — сказал Серик Жумангарин.

Отмечено, что восточная ветка международного транспортного коридора Север-Юг получила новый импульс развития. Она становится ключевым маршрутом для транспортировки грузов из России, Беларуси через Казахстан, Туркменистан в Афганистан, Индию и страны Ближнего Востока.

В свете новых перспектив страны готовы обсудить конкурентоспособные тарифные условия. По итогам переговоров стороны договорились создать рабочую группу по реализации достигнутых договоренностей.

///nCa, 27 апреля 2024 г.

 

 

 

Related posts:

  1. Казахстан и Туркменистан будут совместно развивать коридор из Китая в Иран
  2. Туркменистан, Пакистан, Афганистан проведут трехстороннюю встречу для обсуждения энергопроекта ТАП
  3. Казахстан рассматривает Туркменистан и Латвию в качестве альтернативных маршрутов для международных автоперевозок
  4. Казахстан увеличит товарный экспорт в Туркменистан и другие сопредельные страны
  5. Совместный казахстанско-афганский бизнес–форум в Кабуле – Казахстан откроет торговое представительство в Герате – Афганистану передана партия гумпомощи
  6. Туркменистан и Афганистан провели встречу по проекту подстанции Нур уль-Джихад
  7. Китай и страны Центральной Азии провели первое Совещание министров экономики и торговли
  8. Министр торговли Турции и туркменский вице-премьер по вопросам торговли провели встречу по видеоконференцсвязи
  9. Россия, Кыргызстан и Узбекистан будут развивать транспортный коридор через Туркменистан
  10. Туркменистан озвучил свою позицию по вопросам мирного развития в Афганистане
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan