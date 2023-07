Туркменский посол вручил свои верительные грамоты председателю Европейской комиссии

28 июля 2023 года посол С.Пальванов вручил верительные грамоты председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В ходе беседы посол подтвердил приверженность Туркменистана дальнейшему укреплению механизмов двустороннего сотрудничества по всем возможным направлениям.

Туркменский дипломат также подчеркнул необходимость поддержания контактов на высоком уровне и отметил намерение туркменской стороны организовать визит Президента Туркменистана в Брюссель для встречи с руководителями институтов ЕС до конца текущего года. Госпожа фон дер Ляйен отметила, что была бы рада встрече с главой государства, и подтвердила готовность своей команды приступить к совместной работе с туркменской стороной по данному вопросу.

Стороны также обсудили углубление сотрудничества в энергетической сфере. Глава Еврокомиссии поприветствовала желание туркменской стороны сотрудничать в этой области и отметила потенциал для будущих партнерских отношений в данном направлении. Посол подтвердил, что в этой области достигнут прогресс и что туркменская сторона совместно с Генеральным директоратом по энергетике Еврокомиссии планируют вскоре провести диалог в Брюсселе.

В заключение обе стороны выразили свою приверженность укреплению связей между Туркменистаном и ЕС и повышению их продуктивности. /// nCa, 30 July 2023 [material and pics Embassy of Turkmenistan in Belgium]

