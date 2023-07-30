News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Туркменский посол вручил свои верительные грамоты председателю Европейской комиссии

Туркменский посол вручил свои верительные грамоты председателю Европейской комиссии

By

Ursula von der Leyen, on the right, and Sapar Pavlanov

28 июля 2023 года посол С.Пальванов вручил верительные грамоты председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В ходе беседы посол подтвердил приверженность Туркменистана дальнейшему укреплению механизмов двустороннего сотрудничества по всем возможным направлениям.  

Туркменский дипломат также подчеркнул необходимость поддержания контактов на высоком уровне и отметил намерение туркменской стороны организовать визит Президента Туркменистана в Брюссель для встречи с руководителями институтов ЕС до конца текущего года. Госпожа фон дер Ляйен отметила, что была бы рада встрече с главой государства, и подтвердила готовность своей команды приступить к совместной работе с туркменской стороной по данному вопросу.

Ursula von der Leyen, on the left, and Sapar Pavlanov

Стороны также обсудили углубление сотрудничества в энергетической сфере. Глава Еврокомиссии поприветствовала желание туркменской стороны сотрудничать в этой области и отметила потенциал для будущих партнерских отношений в данном направлении. Посол подтвердил, что в этой области достигнут прогресс и что туркменская сторона совместно с Генеральным директоратом по энергетике Еврокомиссии планируют вскоре провести диалог в Брюсселе.

В заключение обе стороны выразили свою приверженность укреплению связей между Туркменистаном и ЕС и повышению их продуктивности. /// nCa, 30 July 2023 [material and pics Embassy of Turkmenistan in Belgium]

#Turkmenistan, #European_Commission, #Ursula_von_der_Leyen, #credentials, #Palvanov,

Related posts:

  1. Новый Посол Грузии вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана
  2. Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Сингапура
  3. Посол Великобритании вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана
  4. Туркменистан: Российский Посол вручил верительные грамоты
  5. Туркменистан избран членом Бюро КВТ Европейской экономической комиссии ООН
  6. Посол Словакии вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Туркменистана
  7. Посол Франции вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Туркменистана
  8. Посол Сербии вручил копии верительных грамот в МИД Туркменистана
  9. Новый посол РФ в Туркменистане вручил копии верительных грамот
  10. Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане, г-жа Нарине Саакян вручила верительные грамоты Президенту Туркменистана
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan