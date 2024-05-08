Hedef Group из Азербайджана приглашает туркменских школьников на Тюркскую интеграционную олимпиаду

Тюркская интеграционная олимпиада пройдет в Баку, Азербайджан, 26-27-28 мая 2024 года.

Олимпиада будет проводиться среди школьников из тюркоязычных государств и национальных организаций. В конкурсе могут принять участие дети из Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Татарстана, Крыма, Карачаево-Черкесии, Гагаузии, Чувашии, Узбекистана, Болгарии, Башкортостана, Алтая, Тывы, Саха Якутия, Хакасии, Западной Фракии, Синьцзян-Уйгурского автономного района, а также туркмены Киркука.

Организаторы – группа Target (Hedef Group), Фонд развития образования, Центр Ататюрка, Экономический университет. Главный организатор – Hedef Group.

Тюркская интеграционная олимпиада (TИО) направлена на то, чтобы познакомить тюркские народы с девизом “Единство в языке, мышлении и труде” и объединить молодежь с представителями братских народов посредством образования.

Вопросы подготовлены в интегрированном формате, то есть в условиях заданий и ответах отражает от 2 до 5 тем. В вопросы обязательно будут включены такие предметы, как география, литература, история, культура.

Олимпиада преследует четыре основные цели:

Поддержать идею общего языка, алфавита и учебников для тюркских народов.;

Формирование и обмен общими знаниями старшеклассников в тюркском мире;

Налаживание сотрудничества между подростками тюркских народов посредством TИО;

Продемонстрировать общность культуры.

Команды будут сформированы следующим образом:

В каждой команде будет лидер;

Принять участие смогут школьники, которым на последний день регистрации в TИО исполнилось 13 лет и которым не исполнилось 16 лет.

Все расходы в Баку берут на себя организаторы. Билеты на поездку студенты должны приобрести самостоятельно за собственный счет.

Прием, размещение, питание и отъезд будут оплачиваться организаторами. Во время Олимпиады участников ожидают экскурсии по историческим памятникам и туристическим местам. После финала состоится Всемирный фестиваль общей культуры Турции.

Подробнее об олимпиаде

Олимпиада будет состоять из 20 вопросов. Оценка будет основываться на уровне сложности вопросов:

1) 5 простых вопросов – 4 балла;

2) 10 средних вопросов – 5 баллов;

3) 5 сложных вопросов – 6 баллов.

Максимальный балл – 100. Продолжительность конкурса – 60 минут.

Награды:

Всем участникам будет предоставлена общая информация, футболка, блокнот и рюкзак с письменными принадлежностями;

Количество призов за первое, второе и третье место будет распределено в соотношении 1:2:3;

Специальные призы будут разыграны за вопросы, которые будут признаны лучшими;

Каждый участник, не занявший первое, второе и третье места, получит почетную награду, если наберет средний балл.;

Каждый участник и наблюдатель получат сертификат об участии.

Контакты: +994772200302

Электронная почта: global@hedefgroup.az

О компании Hedef Group

Группа компаний Hedef – это учреждение, объединяющее более 10 компаний. Hedef работает в динамично развивающихся областях образования, технологий и просвещения. Миссия группы заключается в расширении возможностей общественности с помощью национальных брендов, предлагающих разнообразные услуги в этих секторах. Твердо придерживаясь национальных и общечеловеческих ценностей, Hedef стремится к успеху и на международной арене. Команда Группы насчитывает более 1500 преданных своему делу сотрудников.

Под названием Группы компаний Hedef объединены следующие независимые компании: Высшая школа Hedef CoursesTarget, издательство Hedef GlobalTarget Publications, Центр творчества Hedef, типография “Балабилга”, детский сад “Балабильга”, издательство “ХАН”, Eduhehome education, кафе “D&B”, “Kitabevim.az ” сеть магазинов. ///nCa, 8 мая 2024 г. (в сотрудничестве с группой компаний Hedef)