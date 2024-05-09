Афганистан увеличит импорт электроэнергии из соседних стран

В текущем году Афганистан планирует увеличить импорт электроэнергии из соседних стран – Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Ирана, согласно заявлениям электроэнергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

Согласно информации DABS, в прошлом году [в 1402 солнечном году] из соседних стран было импортировано около 5,76 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Также были заключены контракты с Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Ираном, и в текущем году планируется закупить у этих стран 6,7 миллиарда киловатт-часов, передает TOLO News.

В прошлом году из Узбекистана Афганистан импортировал электроэнергию на сумму 105 миллионов долларов, из Таджикистана – на 71 миллион долларов, из Туркменистана – на 64 миллиона долларов, из Ирана – на 48 миллионов долларов.

По данным DABS, в 2023 году были подписаны контракты на 104 проекта в области электроэнергетики стоимостью более 3 миллиардов афгани.

В числе реализуемых проектов – реконструкция подстанции в районе Чамтал провинции Балх, завершение оставшихся работ по проекту электроснабжения Шиберган-Дешт-Алван, строительство и монтаж подстанции Нур-уль-Джихад, а также ЛЭП Газни-Кандагар напряжением 220 киловольт.

Помимо того, ожидается начало работ по проекту CASA-1000, предусматривающего поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызской Республики в Пакистан через Афганистан.

Напомним, что проект модернизации подстанции «Нур уль-Джихад» в Герате, реализуемый совместно с Туркменистаном, позволит сократить дефицит электроэнергии в Северо-западной зоне Афганистана. ///nCa, 9 мая 2024 г.