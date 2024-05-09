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Президент Туркменистана принял участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве

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В четверг, 9 мая 2024 г, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Также глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. 

В торжестве приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.

Перед началом парада Владимир Путин в Гербовом зале Кремля приветствовал лидеров иностранных государств, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях. ///nCa, 9 мая 2024 г. 

Несколько кадров с торжества:

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