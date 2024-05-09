Доклад о мировой миграции за 2024 год – Глобальные тенденции и проблемы в области мобильности людей

Международная организация по миграции (МОМ) опубликовала 7 мая 2024 года Доклад о мировой миграции за 2024 год, в котором раскрываются значительные изменения в структуре глобальной миграции, включая рекордное число перемещенных лиц и значительное увеличение международных денежных переводов.

Отчет был презентован генеральным директором МОМ Эми Поуп во время визита в Бангладеш.

“Доклад о мировой миграции за 2024 год помогает прояснить сложность мобильности людей с помощью данных и анализа, основанных на фактических данных”, – заявила на презентации генеральный директор МОМ Эми Поуп. “В мире, который сталкивается с неопределенностью, понимание динамики миграции имеет важное значение для принятия обоснованных решений и принятия эффективных политических мер, и Доклад о мировой миграции способствует этому пониманию, проливая свет на давние тенденции и возникающие проблемы”.

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https://worldmigrationreport.iom.int

В докладе подчеркивается, что международная миграция остается движущей силой развития человеческого потенциала и экономического роста, о чем свидетельствует увеличение объема международных денежных переводов более чем на 650 процентов с 2000 по 2022 год, увеличившись со 128 миллиардов долларов США до 831 миллиарда долларов США. Рост продолжался, несмотря на прогнозы многих аналитиков о том, что денежные переводы существенно сократятся из-за COVID-19.

Из этих 831 миллиарда денежных переводов 647 миллиардов были отправлены мигрантами в страны с низким и средним уровнем дохода. Эти денежные переводы могут составлять значительную часть ВВП этих стран, и в глобальном масштабе эти денежные переводы в настоящее время превышают прямые иностранные инвестиции в эти страны.

В докладе освещаются ключевые выводы, из которых следует, что, хотя международная миграция продолжает способствовать развитию человеческого потенциала, проблемы сохраняются. По оценкам, во всем мире насчитывается 281 миллион международных мигрантов, а число перемещенных лиц в результате конфликтов, насилия, стихийных бедствий и по другим причинам достигло самого высокого уровня за всю историю наблюдений и достигло 117 миллионов, что подчеркивает неотложность решения кризисных ситуаций, связанных с перемещением населения.

Миграция, неотъемлемая часть истории человечества, часто остается в тени сенсационных историй. Однако в реальности гораздо больше нюансов, чем в заголовках газет. В большинстве случаев миграция является регулярной, безопасной и ориентированной на регионы, напрямую связанной с возможностями и средствами к существованию. Тем не менее, дезинформация и политизация затуманили общественный дискурс, что потребовало четкого и достоверного описания динамики миграции.

Доклад МОМ о мировой миграции с его инновационными цифровыми инструментами и всесторонним анализом призван помочь развеять мифы, дать критическую информацию и вдохновить на значимые действия по решению проблем и использованию возможностей мобильности людей.

“Мы надеемся, что доклад вдохновит на совместные усилия по использованию потенциала миграции как движущей силы человеческого развития и глобального процветания”, – сказала генеральный директор Поуп. /// nCa, 9 мая 2024 г. (в сотрудничестве с МОМ в Туркменистане)