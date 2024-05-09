Туркменистан и Турцию соединит упрощенный таможенный коридор

6 мая 2024 года состоялась онлайн-встреча между представителями Государственной таможенной службы Туркменистана и Министерства таможни и торговли Турецкой Республики.

В ходе встречи были рассмотрены проекты Соглашения об Упрощенном таможенном коридоре (УТК) и Протокола о создании Совместного таможенного комитета, сообщает Государственная таможенная служба Туркменистана.

Упрощенный таможенный коридор – это обмен между таможенными службами Туркменистана и Турции предварительной информацией о товарах, перемещаемых в рамках УТК. Данная информация будет использоваться при проведении таможенного контроля в целях предоставления в стране ввоза упрощений таможенных процедур.

Цель создания Совместного таможенного комитета состоит в активизации и организации эффективного таможенного сотрудничества в рамках реализации двусторонних соглашений по таможенному делу, заключенных между Туркменистаном и Турецкой Республикой.

Как было отмечено туркменской стороной, Турецкая Республика является одним из основных стран-импортеров Туркменистана и как свидетельствует таможенная статистика, общий товарооборот между двумя странами постоянно растёт.

В этой связи стороны подчеркнули целесообразность создания Совместного таможенного комитета и Упрощенного таможенного коридора. ///nCa, 9 мая 2024 г.