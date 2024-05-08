Праздничный концерт ко Дню Победы в Ашхабаде  – торжество памяти о героях истории

Одним из главных событий в преддверии празднования в Туркменистане 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, стал концерт, совместно организованный в Ашхабаде Посольством России и Министерством Культуры Туркменистана.

На сцене Национального музыкально-драматического театра им.Махтумкули в этот день собрались звезды туркменской эстрады, чтобы исполнить песни военных лет, пронизанные болью утрат, гимном Победы, ставшие своего рода вечной одой народному мужеству и стойкости духа.

В исполнении Доврана Шаммыева, Мансура Шарипова, Анны Велиахмедовой, прозвучали легендарные композиции, такие как “Журавли”, «А зори здесь тихие», «От героев былых времен», «Последний бой», «Темная ночь», «Катюша», «День Победы», «Смуглянка» и многие другие.

Весьма трогательным стало выступление детского хора Туркмено-Российской Школы им. А.С.Пушкина «Дружба» (руководитель Фарангиз Казиева).

Сопровождал концерт оркестр под управлением известного туркменского дирижера Расула Клычева.

Эти песни и мелодии были рождены в огне войны и горечи утрат. Несмотря на прошедшие десятилетия и смену поколения, многие песни стали поистине народными. Они напоминают нам о цене мира и величии народного подвига. ///nCa, 8 мая 2024 г.

Несколько фотографий с концерта и выставки, развернувшейся в фойе: