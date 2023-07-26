Посол Туркменистана вручил верительные грамоты Президенту Сингапура

25 июля 2023 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Сингапур (с резиденцией в Сеуле) Бегенч Дурдыев вручил верительные грамоты Президенту Республики Сингапур Халиме Якоб, сообщает Посольство Туркменистана в Корее.

После церемонии состоялась краткая беседа между послом и Президентом. Дурдыев передал теплые приветствия и наилучшие пожелания Президенту Республики Сингапур от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Посол отметил высокую заинтересованность Туркменистана в развитии двустороннего взаимовыгодного сотрудничества с Сингапуром в различных областях, включая политико-дипломатическую, торгово-экономическую, финансовую, медицинскую, промышленную, информационную, нефтехимическую, транспортно-логистическую, градостроительную, а также культурно-гуманитарную сферы.

В частности, полпред отметил заинтересованность Туркменистана в сотрудничестве в области строительства и управления “умными городами”, подчеркнув, что в последние годы Туркменистан активно продвигает и реализует масштабные национальные и международные инфраструктурные проекты, одним из которых является проект первого в стране «умного» города» Аркадаг.

В свою очередь, Президент Халима Якоб поздравила посла Туркменистана с назначением на ответственную дипломатическую должность и передала свои наилучшие пожелания Президенту Туркменистана и Национальному лидеру туркменского народа, выразив благодарность руководству страны за активный вклад в укрепление двусторонних отношений между Туркменистаном и Сингапуром. ///nCa, 26 июля 2023 г. [источник фото – Посольство Туркменистана в Корее]