Президент Туркменистана отбыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы

Сегодня (8 мая) во второй половине дня Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где по приглашению Президента России Владимира Путина в качестве почётного гостя примет участие в торжествах в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сообщает Государственное Информационное Агентство TDH.

Данный визит Президента страны в РФ является очередным шагом на пути поступательного развития конструктивных межгосударственных отношений, которым в современную эпоху приданы новый стимул и наполнение.

Туркменский народ, как на линиях фронта, так и в тылу, внес свой незабываемый вклад в общую победу в войне 1941 – 1945 годов. 9 мая – День Победы поистине является исторически знаменательным событием, объединяющим народы СНГ.

В данном контексте глубоко символично постоянное участие Президента Туркменистана в торжествах по случаю Великой Победы в ВОВ, в том числе в нынешних. Вместе с тем это отражение уважительного отношения к общему подвигу героев-освободителей, память о которых будет жить вечно. ///nCa, 8 мая 2024 г.