Новый Посол Грузии вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана

В среду, 26 октября, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Посла Грузии в Туркменистане Константина Сабиашвили.

В ходе встречи, подчеркнув, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, глава государства подтвердил приверженность Туркменистана дальнейшему плодотворному взаимодействию с Грузией.

Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества, как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в частности, в рамках Организации Объединённых Наций.

В числе ключевых сфер сотрудничества стороны выделили торгово-экономический сектор, где значимую роль играет совместная Межправительственная комиссия.

Затрагивая тему связуемости, собеседники отметили выгодное географическое положение обеих стран и общую заинтересованность в проектах по созданию мультимодальных транспортно-транзитных коридоров с использованием возможностей Каспийского и Черноморского регионов.

В числе актуальных направлений партнёрства Туркменистана и Грузии также названа энергетическая отрасль.

Особое внимание уделено активизации связей в гуманитарной сфере. ///nCa, 27 октября 2022 г.