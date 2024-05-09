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Туркменистан и Афганистан сформируют рабочие группы для реализации проекта ТАПИ

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Генеральный исполнительный директор «TAPI Pipeline Company Ltd» Мухамметмырат Аманов встретился в Кабуле с исполняющим обязанности министра горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Шахабуддин Делаваром.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации проекта газопровода Туркменистан – Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает министерство горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана.

Как отметил Делавар, развитие отношений с Туркменистаном является одним из приоритетов внешней политики Исламского Эмирата Афганистан.

«Реализация проекта ТАПИ принесет пользу не только афганцам, но и в интересах трех стран и всего Афганистана», – отметил он.

Стороны рассмотрели возможности ускорения проектных работ и договорились о формировании рабочих групп для лучшей координации всех аспектов проекта.

Исполняющий обязанности министра горнодобывающей промышленности и нефти выразил благодарность за постоянную поддержку, оказываемую руководством Туркменистана в адрес проекта ТАПИ, а также пообещал всяческую поддержку со своей стороны. ///nCa, 9 мая 2024 г.

 

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