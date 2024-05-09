В Туркменистане запущены в строй новый цементный завод и водоочистное сооружение

В среду, 8 мая, Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии ввода в строй новых объектов в Ахалском велаяте – второй очереди Бахерденского цементного завода мощностью 1 миллион тонн цемента в год и водоочистного сооружения в посёлке Яшлык мощностью 30 тысяч кубометров воды в сутки.

Бахерденский цементный завод

Цементный завод «Bäherden», сданный в эксплуатацию в 2005 году, является одним из крупнейших подобных предприятий в Центральноазиатском регионе.

Вторая очередь промышленного гиганта годовой мощностью 1 миллион тонн цемента построена частной туркменской компанией «Beýik bina» по заказу Министерства промышленности и строительного производства

В проекте также принимала участие крупнейшая германская инжиниринговая компания «KHD Humboldt Wedag», которая поставляет оборудование и оказывает услуги, включая проектирование процессов и управление проектами для мировой цементной промышленности.

Предприятие, представляющее собой комплекс из административного здания и 48-ми сооружений, рассчитано на производство по международным стандартам 1 миллиона тонны цементной продукции марок – ПЦ-400, ПЦ-500, ПЦ-600 и сульфатостойкий портландцемент.

Во второй очереди цементного завода «Bäherden» предусмотрены все условия для работы около 250 сотрудников и их досуга.

Во время своего выступления на церемонии открытия завода глава государства отметил, что в нынешнем году также намечено запустить предприятие по выпуску отделочных керамических материалов в Бахерденском этрапе Ахалского велаята и водоочистное сооружение в городе Теджен этого же региона мощностью 30 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, в Ахалском велаяте предусмотрено открытие множества объектов социальной и жилищной инфраструктуры.

Новый цементный завод был удостоен Сертификата, подтверждающего, что установленное оборудование и инженерные работы, выполненные компанией «KHD Humboldt Wedag» при реализации второй очереди Бахерденского цементного завода, полностью соответствуют международным стандартам, действующим в Германии:

DIN (промышленным стандартам Германии);

стандартам цементной промышленности;

стандартам IEC (Международной электротехнической комиссии)

стандартам ISO.

Особое внимание, как и на других аналогичных предприятиях, уделено экологичности производства и соблюдению всех необходимых норм.

В ходе церемонии Президент Сердар Бердымухамедов вручил хякиму Ахалского велаята ключи от новых автомобилей, подаренных жителям велаята. Также в дар цементному заводу мощная спецтехника.

Водоочистное сооружение в поселке Яшлык

Затем Президент принял участие в церемонии ввода в строй водоочистного сооружения мощностью 30 тысяч кубометров воды в сутки, расположенного в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

Глава государства посетил Центр управления водоочистного сооружения, расположенный в административном корпусе.

В Центре принимаются такие решения, как подача с объекта очищенной питьевой воды в установленных объёмах, и по мере необходимости – их регулирование. Лаборатория, входящая в структуру комплекса, осуществляет контроль над приготовлением применяемых для очистки воды химических реагентов (смешивание растворов сульфата алюминия и гипохлорита натрия) согласно установленным нормам.

Новый комплекс оснащён современным специализированным оборудованием от туркменских и зарубежных производителей. Из Каракум-реки вода поступает в резервуар, где она предварительно отстаивается. Затем осуществляется её механическая фильтрация посредством специальных решёток.

Далее с насосной станции вода подаётся по трубопроводам на водоочистное сооружение, где подвергается каскадной аэрации, естественным образом обогащаясь кислородом, а также проходит этап деминерализации – в частности, из неё удаляются такие элементы, как железо и марганец. После вода поступает для отстаивания и далее направляется для очистки химическим методом. Затем она насосами подаётся для дальнейшей фильтрации через песчаные и угольные фильтры.

Отфильтрованная и полностью очищенная вода дезинфицируется гипохлоритом натрия и направляется в 4 резервуара. Далее она подаётся в посёлок Яшлык, а также в близлежащие сёла. Кроме того, чистая питьевая вода поступает для водоснабжения села Гяверс и расположенных в его окрестностях населённых пунктов.

В химико-бактериологической лаборатории водоочистного сооружения установлен спектрофотометр, выполняющий более 50 тестов, в частности, на содержание различных химических элементов в воде и на определение её жёсткости. С помощью турбидиметра измеряется степень мутности воды. Для приготовления химических реагентов предназначен магнитный смеситель с подогревом. Имеются также аналитические весы, потенциометрический PH-метр для измерения водородного показателя в воде, сушилка для используемых в лаборатории стеклянных изделий.

Осадок, образующийся в ходе очистки воды, соответствующим образом обрабатывается. Это осуществляется посредством специального оборудования, в том числе декантера, предназначенного для обезвоживания, сгущения и высушивания осадка.

По завершении церемонии Президент Туркменистана вручил предпринятую ключи от новых автомобилей, предназначенных для отрасли.

Выступление Президента Сердара Бердымухамедова на церемонии открытия второй очереди цементного завода «Bäherden»

Уважаемые друзья! Дорогие участники церемонии!

В независимом Туркменистане регулярно открываются объекты социальной инфраструктуры и производственные комплексы, что ныне стало традицией. И мы вновь собрались по такому случаю – церемонии запуска второй очереди цементного завода «Bäherden» в Бахерденском этрапе Ахалского велаята.

Сегодня мы также примем участие в торжественной сдаче в эксплуатацию водоочистного сооружения в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята и передадим в качестве подарка около 200 автобусов современной модели, что предоставят жителям региона высококлассные пассажирские услуги.

Дорогие друзья! Уважаемые участники церемонии!

От всей души поздравляю с этими замечательными событиями!

Уважаемые друзья! Дорогие участники церемонии!

Сегодня, в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, нами реализуются целевые программные меры по социально-экономическому развитию страны, в частности, по повышению динамики сфер национальной экономики. Их масштаб, определённый Программой «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и Программой социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, охватывает также промышленный и строительно-производственный секторы – одни из крупнейших отраслей экономики нашего государства.

Усердием и самоотверженным трудом промышленников стройплощадки страны снабжаются отечественными материалами высокого качества, в частности, цементной продукцией, которая выпускается нашими профильными заводами – «Bäherden», «Balkan» и «Lebap» – на базе инновационных технологий последнего поколения. Она в полной мере соответствует международным стандартам и пользуется большим спросом на внутреннем и внешнем рынках.

У нас сформировано многопрофильное строительное производство, в современных кластерах которого приоритет отдаётся расширению номенклатуры и увеличению объёма выпускаемых товаров. Отдельное внимание уделяется эффективному освоению инвестиций в стройиндустрии и наращиванию производственного потенциала предприятий.

Параллельно возводятся новые профильные объекты, которые оснащаются инновационными технологиями и способны выпускать из местного сырья высококачественную продукцию по международным стандартам. Один из них – современное предприятие, которые мы открываем сегодня в торжественной обстановке.

Объект построен членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана – индивидуальным предприятием «Beýik bina» – по заказу Министерства промышленности и строительного производства страны и укомплектован передовой техникой, сконструированной в ведущих странах мира, что в свою очередь позволит оптимизировать производственные процессы и выпускать качественную продукцию.

Предприятие, представляющее собой комплекс из административного здания и 48-ми сооружений, рассчитано на производство по международным стандартам 1 миллиона тонн цементной продукции высокого качества, в том числе сульфатостойкой. Во второй очереди цементного завода «Bäherden» предусмотрены все условия для работы около 250 сотрудников и их досуга.

Уважаемые друзья!

Твёрдо уверен, что промышленники независимой нейтральной Отчизны и впредь будут самоотверженно трудиться в целях развития страны, снабжая стройплощадки и граждан строительными материалами высокого качества.

Дорогие друзья!

Уважаемые участники церемонии!

В числе приоритетов государственной политики – обеспечение населения чистой питьевой водой. В этом плане принимаются действенные меры для поддержания бесперебойной подачи качественной чистой воды в регионы нашей страны. И сегодня в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята сдаётся в эксплуатацию водоочистное сооружение мощностью 30 тысяч кубометров воды в сутки, которое располагает передовыми технологиями от ведущих стран мира. Мы продолжим эффективно работать над строительством в регионах новых и реконструкцией действующих водоочистных сооружений и систем водоснабжения.

Уважаемые друзья!

В нынешнем году мы также намерены запустить предприятие по выпуску отделочных керамических материалов в Бахерденском этрапе Ахалского велаята и водоочистное сооружение в городе Теджен того же региона мощностью 30 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, в Ахалском велаяте предусмотрено открытие множества объектов социальной и жилищной инфраструктуры. Словом, успешно продолжим программные меры по комплексному развитию наших регионов и созданию новых производств, отвечающих требованиям времени.

Дорогие друзья! Уважаемые участники церемонии!

Ещё раз от всей души поздравляю всех с торжественными мероприятиями, ознаменовавшими год «Кладезь разума Махтумкули Фраги», – открытием второй очереди цементного завода «Bäherden» в Бахерденском этрапе Ахалского велаята, водоочистного сооружения в посёлке Яшлык этрапа Ак бугдай Ахалского велаята, а также с передачей жителям региона современных автобусов в качестве подарка.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в работе! ///nCa, 9 мая 2024 г. (фото – TDH)