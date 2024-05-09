Пустыни в Центральной Азии – Часть четвертая

nCa Report

Проект CADI – Инициатива по пустыням в Центральной Азии – был проектом, в котором участвовали несколько стран и организаций. Он продолжался с июля 2016 по июль 2022 года, превысив запланированный период реализации.

CADI изучала пустыни Центральной Азии с разных точек зрения и предоставила ценную информацию.

Вот текст брошюры о проекте:

Сохранение и устойчивое использование холодных зимних пустынь

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ – Грайфсвальдский университет, Германия

ПАРТНЕРЫ–ИСПОЛНИТЕЛИ – Фонд Михаэля Зуккова, Грайфсвальд, Германия, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Субрегиональное отделение для Центральной Азии, Анкара, Турция

ПАРТНЕРЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ – Казахстан (Комитет лесного хозяйства и дикой природы Министерства сельского хозяйства, Астана), (Ассоциация по сохранению биоразнообразия Казахстана (АСБК), Астана); Туркменистан (Государственный комитет Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам, Ашхабад), (Национальный институт пустынь, флоры и фауны и фауна, Ашхабад); Узбекистан (Государственный комитет лесного хозяйства Республики Узбекистан, Ташкент); представительство ФАО в Узбекистане, Ташкент

Руководитель проекта: доктор Майкл Мантей – manthey@uni-greifswald.de

Координатор проекта: Кристиан Вельшер – christian.welscher@uni-greifswald.de,

Название проекта: Инициатива по пустыням Центральной Азии (CADI) – Сохранение и устойчивое использование холодных зимних пустынь

Целевые страны: Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, с компонентами в Китае, Иране, Монголии.

Продолжительность: 2016-2019 (3,5 года)

Грант на поддержку: 3 280 963 евро

Этот проект является частью Международной климатической инициативы (IKI). Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной безопасности (BMUB) поддерживает эту инициативу на основании решения, принятого немецким бундестагом.

Что такое холодные зимние пустыни?

Холодные зимние пустыни, также называемые пустынями умеренного пояса, – это континентальные пустыни, засушливость которых объясняется их удаленностью от океанов или расположением в дождевой тени более крупных горных хребтов. Они характеризуются ярко выраженным сезонным климатом, с сильными продолжительными морозами зимой и экстремальной жарой летом. В течение года выпадает менее 100 мм осадков, а температура может колебаться от -45° C до 50° C. 95 % холодных зимних пустынь расположены в Центральной Азии. Сравнительно небольшие территории расположены в Большом бассейне Северной Америки и в некоторых частях Патагонии в Южной Америке.

Рабочие программы CADI

Проект CADI состоит из четырех рабочих программ со следующими ожидаемыми результатами:

I. Наращивание потенциала и распространение знаний о биоразнообразии, экосистемных услугах, природоохранном статусе и землепользовании в пустынях умеренного пояса

Реализация программы стипендий для старших научных сотрудников из Центральной Азии

Стратегия пространственного определения приоритетов в расширенном сохранении биома пустыни

Создание виртуального гербария и “электронной флоры” растительного разнообразия Центральной Азии

Публикация руководства по мониторингу биоразнообразия пустынь и информационных материалов, способствующих охране и устойчивому использованию пустынь умеренного пояса

II. Устойчивое управление земельными ресурсами в биомах пустынь в целевых странах

Разработка и распространение полной справочной информации о землепользовании и уязвимости в пилотных районах

Создание фермерских полевых школ (FFS) для устойчивого управления землепользованием на пилотных участках

Регистрация соответствующей национальным требованиям проектной документации по смягчению последствий (NAMA PIN) для сектора сельского, лесного хозяйства и других видов землепользования (AFOLU) в Узбекистане.

III. Совершенствование управления и создание охраняемых территорий в биоме пустыни

Обучение персонала в двух пустынных охраняемых районах, на которые направлен проект

Представление предложений по созданию или расширению пустынных охраняемых районов

Разработка и представление заявки на получение статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

IV. Укрепление регионального сотрудничества в области охраны и устойчивого использования пустынь умеренного пояса

Создание временного секретариата CADI

Организация параллельных мероприятий по CADI на сессиях соответствующих конвенций ООН

Представление CADI на конференциях в Иране, Китае и Монголии

Почему CADI?

Холодные зимние пустыни Евразии, или пустыни умеренного пояса, простирающиеся от северного Ирана через Центральную Азию до Монголии, являются выдающимися природными регионами мира. Они являются важным районом миграции птиц и последних диких стад копытных, таких как сайгак. Огромные массивы суши обеспечивают широкий спектр экосистемных услуг. К ним относятся важные пастбища в засушливых и полуаридных районах региона, которые удерживают отложения и, таким образом, смягчают процессы опустынивания, а также поглощают углерод.

Несмотря на свою экологическую важность, пустыни умеренного пояса, согласно исследованию Международного союза охраны природы (МСОП), являются одним из наименее признанных биомов в мире. Пустыни умеренного пояса – единственный биом в мире, который ЮНЕСКО еще не включила в список объектов Всемирного природного наследия. Аналогичным образом, районы, имеющие природоохранный статус в этих пустынях, явно недостаточно представлены и недостаточно управляются.

Тем не менее, евразийским пустыням умеренного пояса угрожают процессы деградации из-за чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, неправильного выпаса скота и крупномасштабного развития инфраструктуры. Становятся очевидными признаки необратимой утраты местообитаний и видов, некоторые из которых являются эндемичными и находятся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе. Это подрывает прочную и здоровую природную основу для благополучия человека во всем регионе.

Цели проекта CADI

Инициатива по пустыням Центральной Азии (CADI) направлена на сохранение биоразнообразия и экосистемных услуг евразийских пустынь умеренного пояса в Центральной Азии.

Основными целевыми странами CADI являются Казахстан, Туркменистан и Узбекистан, которые несут высокую ответственность за сохранение этого биома. CADI также оказывает поддержку этим странам в выполнении их обязательств по ключевым международным конвенциям, а также в инициировании и осуществлении мер по скоординированной трансграничной защите пустынного биома. /// nCa, 9 мая 2024 г. [продолжение следует]