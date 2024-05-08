Пустыни в Центральной Азии – Часть третья

nCa Report

В предыдущей части этой серии мы дали некоторую информацию о южной пустыне Центральной Азии, включающей пустыни Кызылкум и Каракумы.

Теперь давайте рассмотрим экосистему, называемую Северной пустыней Центральной Азии.

Северная пустыня Центральной Азии

Статья с сайта One Earth с небольшими правками:

https://www.oneearth.org/ecoregions/central-asian-northern-desert/

Экорегион Северных пустынь Центральной Азии, расположенный на территории Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, представляет собой разнообразный ландшафт с низменными равнинами вблизи Каспийского моря, пустынными глинистыми плато и холмистыми пенепленами. В растительности здесь преобладают полынь и многолетние галофиты, способные переносить экстремальные температуры и соленую почву. Фауна также должна быть очень приспособленной, и многие из них, такие как пустынные сони, ведут ночной образ жизни. Здесь также обитают важные популяции сайгака, находящегося под угрозой исчезновения.

Этот экорегион имеет площадь 663 900 км2 и охватывает разрозненные территории, в основном в Казахстане и Узбекистане, с небольшими участками в Кыргызстане и Туркменистане. Он включает полуостров Мангышалак в Западном Казахстане, центральную часть плато Устюрт и участок суши в южной части Аральского моря, простирающийся на восток через Кызылординскую и Жамбылскую области Казахстана, охватывающий южную и северную части озера Балхаш.

Преобладающая растительность – многолетние солончаки, кустарники и полукустарнички с преобладанием полыни и многолетних галофитов. Средняя температура в этом пустынном регионе составляет 9,5°C. Средняя максимальная температура составляет 32,2° C, а средняя минимальная -15,7° C. Среднее количество осадков составляет 166,9 мм в год. Преобладающий климат – холодная пустыня с жарким летом. Ближе к горному массиву Тянь-Шань климат также полузасушливый.

Эндемиком Казахстана, практически ограниченным этим экорегионом, является пустынная соня. Этот вид обитает в каменистых, глинистых и засоленных пустынях, где преобладают полынь и солончаки. Из-за вырубки кустарников он страдает от потери среды обитания, а также от деградации среды обитания из-за животноводства. Также эндемичными видами являются бледный карликовый тушканчик и карликовый тушканчик Гептнера, которые также находятся под угрозой исчезновения из-за деградации среды обитания. Популяции позвоночных животных, находящихся под угрозой исчезновения, включая кречетку, гладкого геккона и сайгу.

Популяции сайгака можно встретить в Устюртском и Бетпак-Далинском регионах Казахстана. На сайгака охотятся ради мяса, а его рога незаконно продаются и используются в традиционной китайской медицине. Его популяции также серьезно пострадали от бактериального заболевания, возможно, вызванного необычными погодными условиями. Также стоит упомянуть уязвимых степных орлов, балобана, орлана-долгохвоста, египетского стервятника и савку.

С этим экорегионом пересекаются тринадцать охраняемых территорий, все в Казахстане: Актай-Бузачинский заказник, Кендерли-Каясанская государственная природно-заповедная зона, Карагие-Каракольский заказник, Мангышлакский экспериментальный ботанический сад, Устюртский государственный природный заповедник, заказник Илийская дельта, Барсакельмесский государственный заповедник, Андасайский заказник, Прибалхашский заказник, Каройский заказник, Куканский заказник и Национальный природный парк Алтын Эмель. Устюртский государственный природный заповедник – это заповедник строгого режима категории 1а, расположенный в Мангистауской области на плато Устюрт, где обитают различные животные, такие как муфлон и персидская газель. Недавно на этой охраняемой территории был замечен персидский леопард.

Национальный природный парк “Алтын Эмель”, охраняемая территория II категории, является крупнейшим заповедником Казахстана площадью 4600 км2, расположенным между рекой Или и горным массивом Ак-Тау, недалеко от озера Капчагай. Здесь преобладает пустынный и каменистый ландшафт. Регион играет важную роль в сохранении уязвимых видов джейранов. Эта охраняемая территория также классифицируется как важный район сохранения биоразнообразия (IBA). Здесь обитают разнообразные птицы пустынь, засушливых районов, скалистых гор и водно-болотных угодий, всего наблюдается около 280 видов, в том числе до 160 гнездящихся видов, таких как балобан, находящийся под угрозой исчезновения.

Другим примечательным районом, отличающийся биологическим разнообразием, является район утесов Доныз-Тау, который классифицируется как “район в опасности” из-за отлова балобана международными торговцами. Эта деятельность также наносит вред другим гнездящимся здесь видам. Площадь региона составляет более 450 000 км2. Плотность населения очень низкая, в среднем 0,02 жителя на гектар. Более 84% территории экорегиона занимают пустыни, при этом менее 3% используются под пахотные земли.

Основной угрозой в этом экорегионе является браконьерство на сайгака, которое особенно распространено в некоторых регионах, таких как плато Устюрт в Казахстане и Узбекистане. В западной части, окружающей Аральское море, остро стоит проблема перебоев с водой для орошения, особенно для выращивания хлопка. Из-за этих культур в этом районе также скопилось большое количество пестицидов и химических удобрений. /// nCa, 8 мая 2024 г. [продолжение следует]