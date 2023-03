Заместитель министра иностранных дел Туркменистана 30 марта посетит Нью-Йорк для участия в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана г-жа Мяхри Башимова посетит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорке 30 марта 2023 года. Заместитель министра примет участие в Совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по сокращению до нуля уровня отходов, инициированную Турецкой Республикой.

Совещание, посвящённое Международному дню за мир без отходов, будет организовано совестно с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и ООН Хабитат в Нью Йорке, в целях содействия экологически обоснованному управлению отходами в поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года года, Парижского соглашения, Конвенции о биологическом разнообразии, Новой программы развития городов и Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

В ходе мероприятия также состоится презентация нового современного города Аркадаг, в котором широко используются безотходные технологии, умные городские системы и современные экологические решения.

В ходе своего визита заместитель министра также проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами ООН для обсуждения различных вопросов, касающихся международного сотрудничества в укреплении мира и достижении устойчивого развития на региональном и глобальном уровнях.

/// nCa, 29 March 2023 [in cooperation with Permanent Mission of Turkmenistan at United Nations, New York]