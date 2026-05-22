Президент Туркменистана принял Председателя Правительства России

22 мая 2026 года, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на полях состоявшегося в Ашхабаде заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств принял Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, уделив особое внимание укреплению торгово-экономических, транспортно-логистических и культурно-гуманитарных связей на межгосударственном уровне.

Глава российского правительства выразил глубокую признательность Президенту Туркменистана за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации, и передал теплые слова приветствия от Президента РФ Владимира Путина.

В качестве эффективного механизма практической реализации достигнутых договоренностей была отмечена деятельность совместной Межправительственной комиссии, сопредседателем которой с российской стороны является вице-премьер Марат Хуснуллин. На данный момент комиссия ведет активную работу по многим направлениям. «В частности, это промышленность, энергетика, логистика», – отметил Мишустин.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено стратегическому партнерству в транспортной сфере, в частности развитию потенциала международного коридора «Север — Юг». Как подчеркнул глава правительства РФ, «перспективное направление – коридор «Север – Юг», открытие новых рынков для наших стран в Индии, Китае, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, регионе Персидского залива».

В завершение встречи была выражена уверенность в том, что итоги состоявшихся переговоров в рамках Совета глав правительств СНГ послужат мощным стимулом для дальнейшего развития отношений.

«Надеюсь, что наш визит станет ещё одним импульсом для развития отношений России и Туркменистана. Не только торгово-экономических, но и, конечно, культурных, которые связывают наши дружественные народы. Спасибо большое», — заключил Михаил Мишустин. ///nCa, 22 мая 2026 г.