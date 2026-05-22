Международные отраслевые партнеры укрепляют статус выставки «Белый город Ашхабад — 2026»

XXV Многопрофильная международная выставка и конференция «Белый город Ашхабад» (WCA 2026), запланированная на 24–25 мая 2026 года, продолжает привлекать к участию на высоком уровне мировых лидеров в области инфраструктуры, строительства, инженерии, энергетики, архитектуры и передовых технологий.

Знаменуя свой 25-летний юбилей, форум служит главной международной платформой Туркменистана, связывающей цели государственной политики и городского развития с международным инвестиционным капиталом, техническим опытом и реализацией крупномасштабных проектов. Под стратегическим девизом «Архитектура. Инновации. Устойчивое развитие» мероприятие соберет более 700 делегатов из более чем 55 стран, объединив правительственные министерства, муниципальные органы власти, международные организации, финансовые институты и мировых поставщиков технологий.

Масштаб и разнообразие партнерской базы форума подчеркивают все более интегрированный характер масштабных городских преобразований. Современные промышленные и муниципальные экосистемы требуют высококоординированных, межотраслевых решений. WCA 2026 связывает эти дисциплины воедино, согласовывая долгосрочные инициативы — такие как стратегическая концепция «Ашхабад-2045» и продолжающееся расширение умного города Аркадаг — с реальными возможностями международного инжиниринга.

Выступая в качестве Премьер-партнера, компания Çalık Enerji подчеркивает критическую важность интеграции современной энергетической инфраструктуры, передового инженерного проектирования и устойчивого государственно-частного сотрудничества. Многолетний опыт компании в реализации сложных энергетических и промышленных проектов продолжает поддерживать развитие эффективных, надежных и диверсифицированных национальных энергосистем.

«Белый город Ашхабад” превратился в ведущую региональную платформу для согласования технических возможностей с долгосрочными концепциями развития инфраструктуры. Наше многолетнее сотрудничество с Туркменистаном отражает общее стремление к предоставлению инженерных и энергетических решений мирового уровня, которые составляют основу устойчивого роста городов».

— Ахмет Чалык, Председатель правления Çalık Holding

Активное участие ведущих международных подрядчиков в области проектирования, закупок и строительства (EPC), а также поставщиков технологий подчеркивает инвестиционную привлекательность инфраструктурных проектов Туркменистана. Такие лидеры отрасли, как Rönesans Holding, Gap İnşaat, ЦАИ «Интербудмонтаж», Daewoo E&C, Kawasaki Heavy Industries, Toyo Engineering Corporation, PETRONAS, Siemens Energy, Zaha Hadid Architects и Air Liquide Global E&C Solutions, отражают широкую международную коалицию, поддерживающую капитальные проекты региона.

Эти структуры предоставляют важнейший институциональный опыт в области промышленного строительства, развертывания умных городов, экологических технологий, дорожных и муниципальных сетей, а также газохимического сектора. Переходя от теоретического диалога к делу, их участие привносит проверенный опыт технического исполнения в основную программу форума.

Центральным механизмом двухдневного форума является его структурированная двусторонняя деловая программа. Разработанная для максимизации экономического синергизма, эта структура способствует прямому взаимодействию в форматах B2B и B2G между международными предприятиями, государственными министерствами, муниципальными заказчиками проектов и местными заинтересованными сторонами.

Опираясь на коммерческий успех предыдущих лет — в ходе которых были заключены такие знаковые соглашения, как контракт на поставку минеральных удобрений на сумму 682 миллиона долларов США с Daewoo E&C и проект модернизации муниципальной инфраструктуры на сумму 54 миллиона долларов США с Zoomlion, — WCA 2026 служит прозрачным и эффективным окном для прямых иностранных инвестиций, трансфера технологий и институционального управления активами.

Тесно связывая национальные приоритеты развития с лидерами мировой индустрии, WCA 2026 укрепляет свой статус незаменимого, ориентированного на результат центра международного сотрудничества и устойчивого социально-экономического роста в Центральной Азии.

///nCa, 22 мая 2026 г. (материал предоставлен Организаторами WCA