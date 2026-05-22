Взаимная торговля Казахстана и Туркменистана за первый квартал 2026 года превысила 125 млн долларов

За январь-март 2026 года взаимная торговля между Казахстаном и Туркменистаном составила 125,3 млн. долл.США, при этом экспорт вырос на 15% за счет увеличения поставок казахстанской сельхозпродукции в Туркменистан. Такие данные были озвучены на встрече премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Ашхабаде, в пятницу, 22 мая.

В ходе двусторонней встречи внимание было уделено вопросам торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, взаимодействию в сферах энергетики, сельского хозяйства.

Как сообщалось, Правительство Казахстана и Кабинет Министров Туркменистана планомерно работают над реализацией поставленной главами двух государств задачи по наращиванию товарооборота.

Бектенов также передал приветствия от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в адрес Национального Лидера Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова.

Встреча состоялась в преддверии заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. ///nCa, 22 мая 2026 г.