ПРООН и Университет имени Огуз хана объединили цифру и экологию в образовательном проекте для молодежи

В рамках серии образовательных мероприятий для молодежи Туркменистана «Молодежь и цифровая трансформация: инновации для устойчивого развития» ПРООН в Туркменистане совместно с Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огуз хана организовали интерактивную встречу для студентов, посвященную цифровым инновациям в сфере климатических действий, включая управление земельными и водными ресурсами, а также сохранение биоразнообразия.

В ходе сессии местные эксперты и специалисты проекта по Аральскому региону, финансируемого Глобальным экологическим фондом (GEF), представили практические подходы к применению инновационных и цифровых технологий в мониторинге биоразнообразия, управлении особо охраняемыми природными территориями, а также в других приоритетных направлениях экологических проектов. Студенты также узнали о практическом опыте и возможностях профессионального развития в сфере устойчивого развития.

Мероприятие прошло в формате открытой дискуссии и сессии вопросов и ответов, в ходе которой студенты активно участвовали в обмене мнениями, задавали вопросы и обсуждали, как цифровые решения могут способствовать достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), включая климатические действия и достойный экономический рост.

Посредством таких инициатив ПРООН продолжает поддерживать расширение возможностей молодежи, развитие цифровых навыков, продвижение инноваций и вдохновлять молодых людей на формирование более устойчивого будущего. ///nCa, 22 мая 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)