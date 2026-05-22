Посольство Туркменистана в Турции и SHOM провели мероприятие, посвящённое роли женщин в международном сотрудничестве

22 мая 2026 года в здании Посольства Туркменистана в Турецкой Республике состоялось торжественное мероприятие в рамках празднования года «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».

Мероприятие было организовано Посольством Туркменистана в Турции совместно с Общественным объединением супругов глав дипломатических миссий в Анкаре (SHOM) и прошло на тему «Роль женщин в современном обществе: содействие международному сотрудничеству и укреплению культурного диалога».

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, общественных организаций, супруги глав дипломатических миссий, аккредитованных в Турции, а также представители СМИ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления международного гуманитарного сотрудничества, расширения роли женщин в общественной и дипломатической сферах, а также развития межкультурного диалога и дружественных связей между государствами.

Выступавшие отметили значимость проводимой Туркменистаном миролюбивой внешней политики, основанной на принципах постоянного нейтралитета, добрососедства и взаимного уважения.

Для гостей мероприятия была организована культурная программа, ознакомившая участников с национальными традициями, историко-культурным наследием, современными достижениями Туркменистана, а также блюдами национальной туркменской кухни.

В рамках мероприятия также была представлена фотовыставка, посвящённая ахалтекинским скакунам, представлявшая уникальные изображения, отражающие красоту, грацию и историческое значение знаменитой породы лошадей. ///nCa, 22 мая 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)