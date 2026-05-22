Президент Сердар Бердымухамедов и Премьер-министр Али Асадов обсудили расширение туркмено-азербайджанского сотрудничества

Президент Сердар Бердымухамедов и Премьер-министр Али Асадов обсудили расширение туркмено-азербайджанского сотрудничества

22 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова.

В ходе встречи было подчеркнуто динамичное развитие политического диалога между Азербайджаном и Туркменистаном, основанного на взаимном доверии, а также обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества по различным направлениям, сообщает пресс-служба правительства Азербайджана.

А. Асадов передал главе Туркменистана приветствия от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Сердар Бердымухамедов выразил признательность и передал Ильхаму Алиеву ответные пожелания. ///nCa, 22 мая 2026 г. 

