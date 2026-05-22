Цифровизация, навигация и транспортные коридоры: итоги саммита глав правительств СНГ в Ашхабаде

Сегодня Ашхабад стал главной дипломатической и деловой площадкой Содружества Независимых Государств (СНГ). На полях заседания Совета глав правительств СНГ одна за другой проходили двусторонние встречи, а затем главы делегаций обсудили ключевые вопросы и утвердили решения, определяющие контуры региональной экономической интеграции на годы вперед.

Принятый пакет документов по своему содержанию говорит о том, что его разработка была продиктована необходимостью адаптации к новым экономическим реалиям, где процветание не может быть достигнуто без надежной связуемости – цифровой, транспортной, промышленной. О том, как страны СНГ планируют открывать новые рынки и укреплять партнерство в репортаже nCa.

Круг участников

В правительственном саммите приняли участие следующие главы делегаций:

Туркменистан – страна-председатель – заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов

Азербайджан – Премьер-министр Али Асадов

Беларусь – Премьер-министр Александр Турчин

Казахстан – Премьер-Министр Олжас Бектенов

Кыргызстан – Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев

Россия – Председатель Правительства Михаил Мишустин

Таджикистан – Премьер-министр Кохир Расулзода

Узбекистан – Премьер-министр Абдулла Арипов

Армения – Постоянный полномочный представитель Республики Армения при уставных и других органах СНГ, Посол Армении в Республике Беларусь Размик Хумарян

СНГ – Генеральный секретарь Сергей Лебедев.

Встреча в узком формате – отчет о создании Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств СНГ

Помимо экономического взаимодействия, главной темой узкого формата саммита стал отчет о реализации Межгосударственной программы сотрудничества государств – участников СНГ в сфере геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество на период до 2026 года.

Одним из самых значимых итогов реализации Межгоспрограммы стало создание Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств СНГ. Это единая геоинформационная платформа, созданная для интеграции, визуализации, поиска и предоставления актуальных и юридически значимых пространственных данных на территориях стран Содружества.

Портал обеспечивает удобный и быстрый доступ к стандартизированным пространственным данным для граждан, бизнеса, органов власти, научных и образовательных организаций.

«По сути, это очень хорошая современная цифровая основа для налаживания взаимодействия в области геодезии, картографии, использования данных дистанционного зондирования Земли, для самого широкого спектра возможных применений. Это и регистрация прав на недвижимость, и туризм, и пространственное развитие территорий», – так прокомментировал создание Геопортала зампредседателя правительства России Алексей Оверчук.

Совет глав правительств СНГ рекомендовал заинтересованным органам отраслевого сотрудничества СНГ рассмотреть вопрос о возможности использования Геопортала в рамках своей деятельности.

Также предлагается направить в Секретариат Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли предложения по наполнению портала тематическими наборами данных открытого пользования.

Широкий формат – рассмотрение и подписание ключевых документов заседания

По итогам заседания в широком формате был подписан солидный пакет совместных документов, нацеленных на углубление интеграции в различных секторах экономики и безопасности.

Развитие деловой активности: Утверждена Стратегия конгрессно-выставочной деятельности СНГ на период до 2030 года. Основной целью Стратегии является обеспечение комплексного развития конкурентоспособных конгрессно-выставочных отраслей в государствах СНГ, способствующих социально-экономическому и инновационному развитию их национальной экономики и росту общей совокупной доли стран СНГ в общемировых показателях, в том числе за счет продвижения национальных товаров, услуг, результатов научно-исследовательской и образовательной деятельности на внутренних рынках, рынке СНГ и внешних рынках.

Цифровизация промышленности: Одобрена Концепция цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса и План мероприятий по ее реализации. Сейчас промышленные предприятия по всему СНГ активно переходят на цифровые технологии. Как правило, программы и оборудование для автоматизации, защиты и управления производством (например, в горно-металлургической отрасли) покупают у крупных мировых ИТ-гигантов.

Однако обилие разных программ и сложность этих технологий создают новые вызовы. Предприятиям нужно как-то экономить бюджет, не теряя при этом в надежности и безопасности данных. Именно для этого и создана новая Концепция — она устанавливает четкие правила, требования и критерии, которые помогут компаниям выбирать лучшие цифровые решения и без лишних затрат.

Транспорт и связуемость: Утверждена Концепция сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ. Документ был инициирован Казахстаном. Транспортные маршруты, проходящие сегодня через страны СНГ, выполняют стратегическую функцию: они интегрируют транспортные системы в глобальные логистические сети, обеспечивают транзит товаров и пассажиров между Европой, Азией и Ближним Востоком. Их успешное сопряжение и модернизация в конечном счете определяют рост торговли, снижение транспортных издержек и развитие новых логистических возможностей для государств региона. Концепция призвана создать условия для повышения конкурентоспособности транспортных маршрутов Содружества, привлечения инвестиций и грузопотоков.

Технологическое сотрудничество: Утверждена Межгосударственная радионавигационная программа на 2027–2030 годы. Развитие современной цифровой экономики сильно зависит от качества навигации. Сегодня спутниковые и радионавигационные системы нужны не только транспорту, энергетике, связи и сельскому хозяйству — технологии развиваются так быстро, что многие процессы уже автоматизируются и проходят почти без участия человека.

Чтобы системы работали слаженно и надежно во всех странах Содружества, нужен единый подход. Новая программа позволит объединить усилия и направить бюджетные средства на самые важные направления. Главная цель — скоординировать работу навигационных систем и наладить выпуск собственного оборудования и электроники на базе разработок стран СНГ.

Экологическая безопасность: На заседании были подведены итоги Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

Гуманитарный блок и кадровые решения

Новые молодежные столицы Содружества

В гуманитарной сфере СНГ продолжает развивать межкультурный диалог молодежи. В ходе заседания были официально объявлены будущие молодежные столицы:

В 2027 году этот статус примет Минск (Республика Беларусь);

В 2028 году эстафету перехватит город Караганда (Республика Казахстан).



Выбранные города имеют значимый опыт работы с молодежью. В них развивается необходимая для жизнедеятельности молодежи инфраструктура, поддерживается международное молодежное сотрудничество.

Защита прав несовершеннолетних

Внесены важные изменения в Исполнительный протокол к Соглашению о сотрудничестве государств СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания (от 7 октября 2002 года).

Кадровые вопросы

Принято Решение о заместителе Руководителя Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств. В частности, по предложению Совета министров обороны стран СНГ было продлено пребывание в данной должности полковнику Сергею Зубкову.

Следующие саммиты примут Аваза и Москва

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в декабре 2026 года в Москве.

Однако главным политическим событием года для Содружества станет саммит Глав государств СНГ, который уже в октябре этого года примет Национальная туристическая зона Туркменистана «Аваза» на экологически чистом побережье Каспия.

Документы, подписанные по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств:

— Решение Совета глав правительств СНГ о реализации Межгосударственной программы сотрудничества государств – участников СНГ в сфере геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество на период до 2026 года.

— Решение Совета глав правительств СНГ о Стратегии конгрессно-выставочной деятельности Содружества Независимых Государств на период до 2030 года.

— Решение Совета глав правительств СНГ о Концепции цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса государств – участников Содружества Независимых Государств и Плане мероприятий по её реализации.

— Решение Совета глав правительств СНГ о Концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств – участников СНГ.

— Решение Совета глав правительств СНГ о Межгосударственной радионавигационной программе государств – участников Содружества Независимых Государств на 2027–2030 годы.

— Решение Совета глав правительств СНГ об итогах реализации Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

— Решение Совета глав правительств СНГ о прекращении действия решений Совета глав правительств СНГ.

— Решение Совета глав правительств СНГ об объявлении Молодёжной столицей СНГ в 2027 году города Минск (Республика Белоруссия), в 2028 году – города Караганда (Республика Казахстан).

— Протокол о внесении изменений в Исполнительный протокол к Соглашению о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 октября 2002 года.

— Решение Совета глав правительств СНГ о заместителе Руководителя Антитеррористического центра государств – участников Содружества Независимых Государств. ///nCa, 22 мая 2026 г.