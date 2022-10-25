Президент Сердар Бердымухамедов побывал на военных учениях в Балканском велаяте

Во понедельник, 24 октября, Президент Сердар Бердымухамедов посетил Морской учебно-тренировочный центр, расположенный в этрапе Туркменбаши, где состоялись совместные военно-полевые учения ВС и других родов войск.

Глава государства перед учениями ознакомился с выставленными на территории Международного аэропорта города Туркменбаши истребителями и боевыми вертолётами, грузовыми самолётами, а также с поступившими современными модификациями новой военной авиационной техники.

Далее Президент Туркменистана на вертолёте прибыл к месту проведения военно-полевых учений.

Ниже приведен отрывок из сообщения TDH с описанием сценария учения:

Затем личный состав Вооружённых Сил страны и других войск был приведён в состояние боевой готовности для проведения совместных военно-полевых учений с целью проверки боеспособности Национальной армии и повышения мастерства военнослужащих.

С помощью искусственного спутника «TürkmenÄlem 52оE» на специальном мониторе в режиме онлайн транслируются траектория полёта и огневые удары беспилотников, задействованных в нынешних учениях, а также тактические действия войск.

Ракета зенитного батальона наведена по заданной траектории. Комплекс самолёт-мишень – многоцелевой аппарат, который имитирует самолёт противника, предназначен для тренировки и повышения боеспособности войск.

В соответствии с особенностями ведения боевых действий на побережье подразделение, вооружённое 120-мм миномётным комплексом, занимает огневые позиции вдоль берега. В воздушном пространстве появляются осветительные мины.

Зенитчики на бронетранспортёре производят пуск снарядов из ЗРК и уничтожают воздушную цель.

Подразделения, в распоряжении которых имеются переносные зенитно-ракетные комплексы, выполняют боевые задачи по прикрытию и защите на марше и в боях моторизованных, танковых и других войск от внезапных воздушных атак с близкого расстояния.

Следует также отметить, что в сегодняшних учениях впервые используется беспилотный летательный аппарат «Bayraktar TB2», боевые возможности и воздушная манёвренность которого демонстрируются на экране посредством спутника связи «TürkmenÄlem 52оE». Беспилотник наводит ракету и точным выстрелом с высоты 5 тысяч метров и расстояния в 8 тысяч метров поражает условную цель – радиолокационную станцию.

С левого фланга полигона на специальных автомобилях высокой проходимости оперативно движется группа спецназа «Türkmen edermen» и занимает боевые позиции в установленном районе. Снайперы с высокой точностью поражают цели, демонстрируя мастерство владения современным оружием.

Согласно миссии военно-полевых учений с помощью боевого беспилотника, находящегося в распоряжении Вооружённых Сил, планируется уничтожить условную цель, представляющую собой прибрежный ракетный комплекс. Посредством блока управления комплекса ударный беспилотник выводится для атаки в район боевых действий и наводится на цель.

В ходе учений были продемонстрированы возможности одного из современных видов зенитно-ракетного комплекса, имеющегося на вооружении ВС Туркменистана и предназначенного для противодействия групповым атакам в условиях сильных электронных помех, уничтожения беспилотников, реактивных самолётов, вертолётов, ракет класса «воздух-земля» и крылатых ракет, управляемых авиационных бомб.

На боевых машинах спецназ «Türkmen edermen» Министерства обороны занимает позицию для ведения заградительного огня. Боевые расчёты ведут шквальный огонь из пулемётов по групповым целям, представляющим живую силу. Благодаря пулемётчикам штурмовые группы атакуют и выполняют специальные тактические манёвры. Под прикрытием пулемётного огня батальон гранатомётчиков поражает бронированные цели.

И вот в ходе нынешних учений в небе над полигоном два истребителя М-346 демонстрируют специальную лётную тактику и способы вывода из строя вражеской техники, самолётов и вертолётов, а также стратегических целей.

Затем в назначенное время, с правой стороны полигона с самолёта с помощью навигационных высокоточных авиабомб, уничтожается условная артиллерийская группа.

Штурмовики продолжают атаку для поддержки наземных войск, нанося ракетные удары, выводят из строя колонну бронетехники.

Затем с воздуха сбрасывается бомба на условную цель и ликвидируются полевые склады боеприпасов и оружия на правом участке полигона.

Штурмовики маневрируют в соответствии с тактикой ведения воздушного боя, самолёты разбиваются на пары для поражения условных целей, представляющих артиллерийскую группу.

Для выполнения боевой задачи вызываются вертолёты Военно-Воздушных Сил, которые атакуют и уничтожают колонну автомобилей на правой стороне полигона.

С левой стороны полигона, при поддержке стрелковой группы, на автомобилях высокой проходимости движутся огнемётчики. Подъехав к намеченному боевому рубежу, они, оперативно заняв боевые позиции, открывают огонь по условной цели, представляющей собой долгосрочный оборонительный пункт, и выводят его из строя.

Военно-полевые учения продолжают боевые корабли Военно-Морских Сил ВС страны, которые надёжно охраняют мир и безопасность на Каспийском море. Ракетные суда «Edermen» и «Gaýratly», а также другие корабельные ударные группы ведут массированную атаку для вывода из строя боевых кораблей-мишеней в акватории моря.

В назначенное время запускаются высокоточные ракеты и наводятся на стратегически важную надводную цель.

С левой стороны полигона группы спецназа «Türkmen edermen» Вооружённых Сил Туркменистана штурмуют здания и сооружения в условиях города и приступают к тактической операции по нейтрализации незаконно вооружённых группировок.

В этот момент группа кораблей, выстроенных в специальный боевой строй, демонстрирует тактику ведения морского боя. Корвет «Deňizhan» выпускает сверхточную торпеду на большой глубине и бьёт по условной мишени, означающей обнаруженную подводную лодку.

Морской бой продолжается открытием огня артиллерийскими орудиями корабельного вооружения по скопившимся и отдельным надводным мишеням. Действующие на морских просторах суда Вооружённых Сил Военно-Морских Сил и Государственной пограничной службы открывают эффективный огонь из артиллерийских орудий по надземным мишеням.

Войска противовоздушной обороны в воздушном пространстве морских рубежей выявляют мишень.

В это время появилась малогабаритная воздушная цель, уничтоженная зенитно-ракетным комплексом.

Перед командным пунктом для групп спецназначения «Türkmen edermen» военных и правоохранительных органов страны оборудована специальная огневая площадка. Начав атаку на спецавтотранспорте, поступившем в их распоряжение, а также на бронированной технике класса Kirpi, бойцы открывают огонь по специальным целям на установленном расстоянии.

Группы специального назначения «Türkmen edermen» министерств национальной безопасности и внутренних дел демонстрируют манёвры по спасению судна, взятого в заложники на море.

В назначенное время группы специального назначения «Türkmen edermen» военных и правоохранительных органов с вертолёта, с высоты 1500 метров, успешно производят прыжок с парашютом в установленную точку.

Затем Президент Туркменистана наблюдал за торжественным парадом по случаю успешного проведения совместных военно-полевых учений.

После учений глава государства ознакомился с различными видами боевой техники, представленной в Морском учебно-тренировочном центре.

Несколько фотографий с учений:

///nCa, 25 октября 2022 г. (источник фото – скриншоты с туркменского телевидения)