Президент Сердар Бердымухамедов и Аркадаг провели встречи с лидерами Турции и Азербайджана

Президент Туркменистана провел переговоры с Президентом Турецкой Республики

Президент Сердар Бердымухамедов и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по приоритетным вопросам дальнейшего расширения взаимодействия, успешно развивающегося на двусторонней и многосторонней основе.

Особый акцент был сделан на том, что в экономической сфере Турция, являясь многолетним надежным партнёром Туркменистана, занимает одну из лидирующих позиций в нашей стране по торговому обороту и инвестициям.

В данной связи была подчёркнута необходимость задействования всего потенциала Межправительственной комиссии и Делового совета в качестве ключевых инструментов укрепления эффективных контактов и претворения в жизнь новых совместных масштабных проектов.

В числе важнейших направлений двусторонних отношений собеседники обозначили топливно-энергетический и транспортно-коммуникационный секторы. Отметив, что в настоящее время между двумя странами успешно проводятся работы на двусторонней основе, главы государств в качестве наглядного примера назвали ряд совместно реализуемых крупных проектов.

Неотъемлемой, важной составляющей межгосударственного диалога выступает гуманитарная область, что обусловлено исторической, духовной и культурной общностью, объединяющей два братских народа. В данном контексте собеседники с удовлетворением констатировали нацеленность Туркменистана и Турции на продолжение плодотворных контактов в сферах науки, образования, культуры, искусства, а также спорта.

Лидеры Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы энергетической безопасности

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей. Отдельной темой обсуждения стали перспективы расширения взаимодействия в сфере обеспечения энергетической безопасности, а также создания современной транзитно-транспортной инфраструктуры с учётом выгодного географического положения стран-соседей, располагающих колоссальными углеводородными ресурсами.

В этой связи, была отмечена актуальность подписанного в Ашхабаде в январе прошлого года Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Dostluk» в Каспийском море.

Отметив, что ТЭК и транспорт были и остаются важнейшими векторами взаимовыгодного сотрудничества, Алиев полностью поддержал предложения туркменской стороны о необходимости дальнейшего наращивания партнёрства в этих важнейших областях.

На переговорах было отмечено, обе страны активно развивают отношения на двусторонней основе и эффективно взаимодействуют на международной арене, на платформе крупнейших международных организаций и авторитетных региональных структур.

Также была отмечена близость взглядов и позиций Туркменистана и Азербайджана на актуальные аспекты международной жизни, их активная позиция в поиске оптимального решения глобальных проблем современности.

Аркадаг Бердымухамедов и Эрдоган рассмотрены вопросы партнерства в рамках ОТГ

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы развития межгосударственных отношений в различных сферах. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономических связей, партнерству в ТЭК, транспортно-коммуникационном секторе и промышленности. Отдельной темой переговоров стали вопросы межпарламентского сотрудничества.

Также, в продолжение беседы были обсуждены вопросы углубления регионального партнерства, в том числе в рамках Организации тюркских государств, к которой в ноябре прошлого года Туркменистан присоединился в качестве наблюдателя.

Кроме того, на переговорах было подчеркнуто, что стороны придают особое значение углублению традиционных гуманитарных контактов.

Аркадаг встретился с Президентом Ильхамом Алиевым

Аркадаг Бердымухамедов встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Обсуждая вопросы расширения двустороннего взаимодействия в экономической сфере, собеседники подчеркнули значение деятельности совместной туркмено-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялось 29 ноября 2022 года в городе Баку.

В числе достижений туркмено-азербайджанского взаимодействия собеседники отметили подписание 21 января 2021 года в Ашхабаде Меморандума о взаимопонимании между Правительствами Туркменистана и Азербайджана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения «Достлук» в Каспийском море.

Стороны также уделили внимание взаимодействию в гуманитарной области. /// nCa, 15 декабря 2022 г. (источник фото – официальные вебсайты Президента Турции и Президента Азербайджана)