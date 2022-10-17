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Люди с ограниченными возможностями являются неотъемлемыми участниками процесса определения инновационных решений для создания полностью инклюзивных обществ

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Армида Салсия Алисджахбана Десять лет назад страны Азиатско-Тихоокеанского региона объединились и разработали первый в мире набор целей в области развития, ориентированных на инвалидов: Инчхонскую стратегию “Сделать право реальным” для людей с ограниченными возможностями. На этой неделе мы снова встречаемся, чтобы оценить, как правительства выполнили свои обязательства, закрепить эти достижения и разработать инновационные решения, необходимые для…

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