Компании Казахстана и ОАЭ заключили сделку стоимостью $ 780 млн. на предоставление энергетическим компаниям на Каспии морских и судоходных решений

Согласно сообщению агентства Reuters, компания AD Ports из ОАЭ и казахстанский “Казмотрансфлот” (KMTF) подписали акционерное соглашение о создании совместного предприятия.

Целью совместного предприятия является предоставление энергетическим компаниям в Каспийском море оффшорных и судоходных решений.

AD Ports будет владеть 51% акций совместного проекта, в то время как KMTF, которая является дочерней компанией КазМунайГаза, будут принадлежать оставшиеся 49% акций.

Совместное предприятие планирует выступить с предложением ряда услуг, включая морские вспомогательные суда, интегрированную морскую логистику и подводные решения.

Позже совместное предприятие займется контейнерными перевозками в дополнение к транспортировке грузов Ро-Ро (roll-on/roll-off) и сырой нефти через Каспийское и Черное моря, говорится в сообщении Reuters.

Кроме того, стороны подписали соглашение об объединении танкерного флота. В будущем предприятием примет участие в тендере на определенные проекты стоимостью, превышающей 780 миллионов долларов, добавляется в сообщении Reuters. Также, AD Ports объединит свой разнообразный портфель глобальных морских услуг и опыт работы на мелководье с флотом KMTF, обладающим солидным опытом и знанием местных условий.

Данная информация опубликована на портале Zawya на основе материала Reuters:

https://www.zawya.com/en/world/middle-east/ad-ports-forms-jv-with-kazakhstans-energy-firm-780mln-deal-announced-im2h4rhx

Некоторые подробности из сообщени Reuters:

Ожидается, что новое совместное предприятие обеспечит возможности по всему региону, особенно с учетом текущей модернизации флота и оборудования, а также ключевых морских проектов, таких как многомиллиардное расширение месторождения Кашаган.

Кроме того, AD Ports и KMTF подписали семилетнее соглашение об объединении флота, в соответствии с которым совместное предприятие будет предоставлять нескольких танкеров для транспортировки сырой нефти по всему миру.

В соответствии с контрактом флот KMTF объединит усилия с существующим танкером Aframax группы SAFEEN, чтобы приобрести дополнительные суда в краткосрочной перспективе. Флот нацелен на совместную транспортировку от 8 до 10 миллионов тонн сырой нефти в год в среднесрочной перспективе. /// nCa, 2 января 2023 г.