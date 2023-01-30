Парламентские выборы в Туркменистане – Парламенты являются отражением своей эпохи

Комментарий nCa

Люди голосуют в соответствии со своими коллективными и индивидуальными понятиями и мнениями. Вот почему парламент – это отражение своего времени.

Срок полномочий нынешнего парламента Туркменистана подходит к концу, и избирательная комиссия назначила дату выборов следующего состава парламента, которые состоятся 26 марта 2023 года.

Настали интересные времена. Так много всего происходит и в стране, и в мире.

Сначала давайте посмотрим на состав нынешнего парламента Туркменистана, а затем попытаемся определить некоторые факторы, которые могут повлиять на мыслительный процесс избирателей.

Парламент Туркменистана насчитывает 125 членов. Председателем действующего парламента является Гульшат Мамедова (Gülşat Mämmedowa). Она победила на выборах как независимый кандидат.

Ее предшественницей была Акджа Нурбердиева, которая участвовала в выборах от Демократической партии Туркменистана.

В Туркменистане действуют три политические партии – Демократическая партия Туркменистана (ДПТ), Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана (ПППТ) и Аграрная партия Туркменистана (AПТ).

Как видно из приведенного выше графика, независимые депутаты, занимающие 48 мест, являются решающим блоком в любой законодательной работе.

Туркменистан имеет президентскую форму правления, и в этой системе нет должности премьер-министра. Президент в своем качестве председателя кабинета министров выполняет эту функцию.

Таким образом, основной функцией парламента является законотворчество. Соответственно, в составе нынешнего парламента ни одна партия не может самостоятельно принять закон. Должен быть консенсус среди всех депутатов.

Пока слишком рано говорить о том, приведут ли предстоящие выборы к аналогичному распределению мест между политическими партиями и независимыми кандидатами.

Однако мы, определенно, можем указать на некоторые факторы, которые повлияют на электорат.

Во-первых – это быстро развивающийся процесс интеграции на широкой основе в большом регионе Центральной Азии. Большой регион Центральной Азии включает центральноазиатскую пятерку, а также Китай и Россию.

Повсюду подписываются договоры, направленные на формирование союзнических отношений и всеобъемлющих стратегических партнерств. Новые энергетические и транспортные проекты появляются почти еженедельно. Заключаются соглашения о сотрудничестве во всех областях, включая образование.

На низовом уровне это означает больше возможностей для трудоустройства, в том числе перспективы более высокооплачиваемых рабочих мест благодаря технологически продвинутым проектам.

Страна Большой Центральной Азии готовы принять большее число студентов из стран-партнеров.

Таким образом, затрагиваются интересы двух важных сегментов избирателей – студентов, достигших избирательного возраста, и молодежи, которая выходит на рынок труда.

Помимо того, продолжается процесс реформирования агросектора. Сюда относятся предоставление земли в аренду сроком до 99 лет, доступность небольших тракторов по льготным банковским кредитам, субсидии на удобрения и семена, а также государственная поддержка в области ирригации и цепочек поставок от фермы к рынку. Небольшие хозяйства площадью до 5 гектаров также позволяют отдельным семьям извлечь максимальную выгоду из своего нелегкого труда. Это еще одна важная прослойка избирателей.

Также на некоторых уровнях интересы сельскохозяйственного и делового секторов пересекаются или совпадают. Например, тепличная революция, которая сделала Туркменистан нетто-экспортером томатов и некоторых овощей, создала партнерские отношения между предпринимателями и фермерами. Кроме того, транспортные компании, от крупных логистических организаций до частных владельцев грузового транспорта, являются частью этого комплекса, хотя они по сути ни фермеры, ни бизнесмены. Они – избиратели со своим собственным набором мнений.

Доступные кредиты с привлекательным льготным периодом практически на любые цели, включая покупку или строительство дома, меблировку дома, покупку автомобиля или коммерческого транспортного средства, образование за границей, открытие малого бизнеса и т.д. – это также фактор, влияющий на избирателей.

Избиратели, безусловно, увидят, какой кандидат может не только защитить эти привилегии и удобства для них, но и, по возможности, дополнить их с помощью дальнейшего законотворческого процесса.

Другое измерение – это общественные коммуникации. Обычное и простое общение. Люди беседуют друг с другом и слушают друг друга.

Свадьбы, дни рождения, спортивные клубы и клубы по интересам, кафе и просто любое другое место или мероприятие, где собираются люди, – это возможность для общения. В ходе этих бесед иногда принимаются некоторые решения о том, за кого проголосовать.

Сила социальных сетей и количество восходящих звезд социальных сетей – еще один фактор, о котором следует помнить. Прямо или косвенно социальные сети могут повлиять на решение избирателей.

На электорат влияет происходящее в мире и в регионе.

Парламент, который сформируется в следующем месяце, станет отражением современной эпохи. /// nCa, 30 января 2023 г.