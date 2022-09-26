Туркменистан предпринимает практические шаги по цифровизации таможенной сферы

В Туркменистане заработало приложение TIR-EPD для представления таможенным органам предварительной информации при перевозках товаров по процедур МДП, сообщает Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков со ссылкой на Международный союз автомобильного транспорта (IRU).

TIR-EPD – приложение, позволяющее компаниям, авторизованным гарантийными объединениями и допущенным к пользованию системой МДП (международные дорожные перевозки), отправлять электронную предварительную информацию (ЭПД) о перевозке в таможенные органы всех стран маршрута одновременно.

Использование системы TIR-EPD гарантирует действительность книжки МДП, а также упрощает пересечение границы и сокращает время таможенного оформления.

Государственная таможенная служба Туркменистана подтвердила, что приложение TIR-EPD полностью соответствует таможенным требованиям Туркменистана и на сегодняшний день сведения из него принимаются в пяти таможенных пунктах:

таможенный пост «Артык» (граница с Ираном)

таможенный пост «Паромный терминал» (порт Туркменбаши)

таможенный пост «Фарапское шоссе» (граница с Узбекистаном)

таможенный пост «Сарахсское шоссе» (граница с Ираном)

таможенный пост «Гарабогаз» (граница с Казахстаном).

До конца октября 2022 года ожидается внедрение TIR-EPD во всех таможенных пунктах Туркменистана.

Начиная с 2023 года, представление предварительной информации о грузе станет обязательным в Туркменистане. Именно поэтому IRU рекомендует международным автомобильным перевозчикам начать использовать TIR-EPD уже сейчас, чтобы быть готовыми к этим изменениям и ускорить прохождение таможенных формальностей.

IRU начал работу по внедрению ИТ-инструментов в Туркменистане в июле 2020 года.///nCa, 24 сентября 2022 г.